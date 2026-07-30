Polijas pierobežā pēc sprādziena atrasts milzīgs krāteris; armija izmeklē raķetes ielidošanu
Ceturtdienas, 30. jūlija, rītā Polijas austrumos, Ļubļinas vojevodistē, nograndis spēcīgs sprādziens un atklāts liela izmēra krāteris, vēsta ārvalstu mediji.
Šis incidents sakrīt ar brīdi, kad Krievija īstenoja masīvu raķešu triecienu kaimiņos esošajai Ukrainai, tādējādi liekot Polijai un NATO sabiedrotajiem pacelt gaisā iznīcinātājus.
A Russian cruise missile flew roughly 100 km into Poland during last night’s mass attack on Ukraine.— Saint Javelin (@saintjavelin) July 30, 2026
It left a large crater near the villages of Tarnawa-Kolonia and Tokary in the Lublin Voivodeship. Given that Russia launched Kh-101 cruise missiles overnight, the missile is… pic.twitter.com/49UX3ALhal
Polijas Bruņoto spēku Operatīvā pavēlniecība ir apstiprinājusi, ka ceturtdienas rītā pulksten 3.40 pēc vietējā laika Polijas gaisa telpā no Ukrainas puses ielidojis neidentificēts gaisa objekts. Militārie radari to izsekojuši līdz pat brīdim, kad signāls pēkšņi pazudis.
Reaģējot uz šo situāciju, gaisā nekavējoties tika pacelti Polijas un sabiedroto valstu iznīcinātāji, lai novērstu iespējamos draudus.
Īsi pēc tam vietējie iedzīvotāji Tarnavaskolonijas ciemā, kas atrodas aptuveni 50 līdz 75 kilometrus no Ukrainas robežas, ziņoja par spēcīgu sprādzienu.
Ierodoties notikuma vietā, operatīvie dienesti lauka vidū atklāja aptuveni desmit metrus platu krāteri, kas atradās apmēram divu kilometru attālumā no tuvākajām dzīvojamām ēkām.
Notikuma vietā strādā armija
Pašlaik notikuma vietu ir ielenkuši policijas, ugunsdzēsības un armijas spēki. Likumsargi un eksperti veic rūpīgu atlūzu analīzi, lai noskaidrotu, vai krāteri radījusi Krievijas spārnotā raķete, Ukrainas pretgaisa aizsardzības sistēmas lādiņš vai kāds cits objekts.
"Esam atraduši krāteri un izkaisītas atlūzas. Šobrīd norit intensīva izmeklēšana, lai identificētu objektu," aģentūrai "Reuters" apstiprināja Polijas policijas pārstāvji. Tikmēr helikopters "Mi-24" veicis teritorijas apsekošanu no gaisa, tādējādi apstiprinot radaru datus par iespējamo objekta nogāšanās vietu.
Masīvs uzbrukums Ukrainai
Seši cilvēki, viņu vidū divi bērni, tika nogalināti un vēl astoņi, viņu vidū divi bērni, tika ievainoti, kad Dņipropetrovskas apgabala Krivijrihas rajona Radušnes ciematā privātmājai trāpīja ballistiskā raķete "Iskander-M".
Kijivā nogalināts viens un ievainoti divi cilvēki. Izcēlušies ugunsgrēki tirgū un garāžu kooperatīvā.
Poltavas apgabalā droni uzbrukuši kāda uzņēmuma noliktavai, nogalināts viens cilvēks. Drons arī trāpījis sūtījumu piegādes uzņēmuma "Nova pošta" terminālim, izcēlies ugunsgrēks. Ļvivā nodarīti postījumi dzīvojamām mājām, ievainoti seši cilvēki.