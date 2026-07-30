Sirdi plosošs video: Ļvivā no drupām izceļ mazu zēnu
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Sirdi plosošs video: Ļvivā no drupām izceļ mazu zēnu

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Krievijas raķešu trieciena izpostītajā Ļvivā piedzīvots patiess brīnums – glābējiem no sabrukušas dzīvojamās ēkas drupām izdevies dzīvu izvilkt mazu zēnu, bet īsi pēc tam arī viņa tēvu.

Sirdi plosošs video: Ļvivā no drupām izceļ mazu zē...

Kā liecina medija "Nexta" publicētie kadri,  glābšanas operācija vainagojusies ar panākumiem brīdī, kad cerības jau bija teju zudušas.

Publicētajā video redzams, ka no masīviem betona gruvešiem sākotnēji tiek izcelts izbijies, bet dzīvs mazs puisēns, kuru glābēji nekavējoties nodod drošībā. Savukārt dažus mirkļus vēlāk izglābts arī  mazā zēna tēvs.

Seši cilvēki, viņu vidū divi bērni, tika nogalināti un vēl astoņi, viņu vidū divi bērni, tika ievainoti, kad Dņipropetrovskas apgabala Krivijrihas rajona Radušnes ciematā privātmājai trāpīja ballistiskā raķete "Iskander-M".

Kijivā nogalināts viens un ievainoti divi cilvēki. Izcēlušies ugunsgrēki tirgū un garāžu kooperatīvā.

Poltavas apgabalā droni uzbrukuši kāda uzņēmuma noliktavai, nogalināts viens cilvēks. Drons arī trāpījis sūtījumu piegādes uzņēmuma "Nova pošta" terminālim, izcēlies ugunsgrēks. Ļvivā nodarīti postījumi dzīvojamām mājām, ievainoti seši cilvēki.

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