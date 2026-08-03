"Vai es gribu ēst tādu lasi?" Latvietes brauciens pa Norvēģijas fjordiem atklāj neērto patiesību par zivīm, kas nonāk uz mūsu galda
Reizēm tālākos izbraucienos pa Norvēģiju ieraugu skatu, kas uzreiz "atmet" atpakaļ uz pārtikas veikaliem Latvijā. Šoreiz domas aizceļo pie laša filejas gabaliem, kas glīti izlikti plauktos uz ledus. Neviļus aizdomājos, vai to daudzo zivju ciešanas ir tā vērtas, lai es katru nedēļu pirktu un ēstu lasi.
Braucot pa Norvēģijas fjordiem ūdenī vietām var pamanīt lašu audzētavas. Uzreiz iztēlojos tos nelaimīgos radījumus iespiestus šaurībā. Idejas būtība teorētiski tāda pati, kā ar sprostos audzētām vistām. Esmu redzējusi bildes, - nežēlīgs skats. Redzēt to dzīvē negribētu, bet, ja redzētu, vai tiešām pārtrauktu ēst zivis un gaļu?
Rozā laša fileja veikalā izskatās nevainojami. Taču ceļš līdz pircēja galdam bieži ved cauri milzīgām jūras audzētavām Norvēģijas fjordos, kur vienā sprostā var augt simtiem tūkstošu zivju.
Šī nozare ik gadu ienes Norvēģijai miljardiem eiro, taču vienlaikus kļuvusi par vienu no visvairāk kritizētajām pārtikas ražošanas nozarēm Eiropā.
Arī Latvijā Norvēģijas lasis ir viens no populārākajiem importētajiem zivju produktiem, tāpēc diskusijas par tā audzēšanas ietekmi uz vidi un dzīvnieku labturību skar arī mūsu patērētājus.
Līdz ar to rodas jautājums - kāds ir risinājums? Vai uzturā būtu jāpatērē mazāk laša, vai jāatsākās no tā pavisam?