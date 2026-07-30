ASV armija devusi triecienus militārajiem objektiem Irānā
ASV armija ceturtdien deva triecienus Irānai, atbildot uz Teherānas uzbrukumiem ASV karabāzēm Jordānijā.
Tie bija pirmie triecieni Irānas teritorijai pēc gandrīz nedēļu ilga pārtraukuma un sagrāva cerības uz miera sarunu atjaunošanu.
"Šie triecieni ir spēcīga atbilde uz vakar notikušajiem Irānas uzbrukumu mēģinājumiem ASV spēkiem, kas bāzēti Tuvajos Austrumos," paziņoja ASV armijas Centrālā pavēlniecība (CENTCOM).
Triecienu mērķi bija militārie komandcentri, raķešu palaišanas iekārtas, piekrastes aizsardzības objekti un jūras spēki, norādīja CENTCOM.
Irānas valsts televīzija ziņoja par ASV triecienu pierobežas rajonā Piranšahrā, bet ziņu aģentūra "Fars" vēstīja par raķetes trāpījumu neapdzīvotā rajonā.
Saūda Arābija un ASV trešdienas rītā paziņoja, ka to kara lidmašīnas otrdien devušas triecienus Irānas atbalstītiem kaujiniekiem Irākā, kuri pēdējās dienās bija sarīkojuši vairāk nekā 20 dronu uzbrukumus. Savukārt ASV sabiedrotā Izraēla apsūdzēja pamiera pārkāpšanā Irānas atbalstīto Libānas kaujinieku grupējumu "Hizbollah".
Saūda Arābija divas dienas bija ziņojusi par dronu uzbrukumiem tās naftas rūpniecībai un vainoja šajos uzbrukumos ar Irānu saistītos Irākas bruņotos grupējumus. Savukārt Irāna raidīja raķetes uz ASV sabiedroto Jordāniju.