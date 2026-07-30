Narkobiznesā apsūdzētais latvietis britu tiesā: "Es labāk miršu, nekā atgriezīšos Latvijas cietumā"
Lielbritānijas pilsētā Akringtonā uz Eiropas apcietināšanas ordera pamata aizturētais Latvijas valstspiederīgais Dzintars Jezdauckis tiks izdots Latvijai, lai stātos tiesas priekšā par iespējamu dalību organizētā narkotiku tirdzniecības grupējumā.
Kā vēsta "Lancashire Telegraph", Jezdauckis tika aizturēts 2024. gada 30. janvārī saistībā ar 2017. gada apsūdzībām par liela daudzuma narkotisko vielu pirkšanu, uzglabāšanu, transportēšanu un tālākpārdošanu.
Par šādu noziegumu Latvijā viņam draud brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz 15 gadiem.
Aizturētais, kurš jau iepriekš Latvijā izcietis astoņu gadu cietumsodu par narkotiku apriti, aktīvi iebilda pret izdošanu, pamatojoties uz iespējamiem cilvēktiesību pārkāpumiem, un tiesā paziņoja: "Es labāk miršu, nekā atgriezīšos Latvijas cietumā."
Jezdauckis apgalvoja, ka iepriekšējā ieslodzījuma laikā Daugavgrīvas cietumā citi ieslodzītie viņu esot situši un sadūruši.
Viņa aizstāvība atsaucās uz tiesu medicīnas ekspertes Džuljetas Koenas atzinumu, kurā fiksētas vairākas rētas, kā arī diagnosticēta trauksme un depresija.
2024. gada jūnijā apgabaltiesas tiesnesis nolēma vīrieti izdot, noraidot argumentus, ka izdošana pārkāptu Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 3. pantu, kas aizliedz spīdzināšanu un necilvēcīgu rīcību, un 8. pantu par tiesībām uz privāto un ģimenes dzīvi.
Jezdauckis lēmumu pārsūdzēja, un Lielbritānijas Augstākā tiesa pieprasīja Latvijas iestādēm papildu informāciju par apstākļiem cietumos un pasākumiem vardarbības novēršanai starp ieslodzītajiem.
Latvijas puse informēja, ka sākotnēji vīrietis tiks ievietots Rīgas Centrālcietumā, taču norādīja uz jaunām iespējām sodu izciešanas sistēmā, tostarp vienvietīgām kamerām modernajā Liepājas cietumā, pastiprinātu uzraudzību un iespēju pārvietot riskam pakļautos ieslodzītos.
Jūlijā pasludinātajā spriedumā Lielbritānijas Augstākās tiesas tiesnesis secināja, ka nepastāv reāls risks, ka šis ieslodzītais pēc izdošanas tiks pakļauts pazemojošai attieksmei, tādējādi atstājot spēkā sākotnējo lēmumu par izdošanu.
Tiesnesis arī noraidīja atkārtotu apelāciju par konvencijas 8. panta pārkāpumu, lēmumā uzsverot faktu, ka "svarīgās sabiedrības intereses atgriezt par smagiem noziegumiem apsūdzētās personas tiesāšanai nozīmē, ka līdzsvars stingri nosveras par labu izdošanai".