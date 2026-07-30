Krievija vērsusi masīvu raķešu triecienu pret Ukrainas pilsētām; ir bojāgājušie
Krievijas masveida raķešu un dronu triecienos Ukrainai naktī uz ceturtdienu nogalināti astoņi un ievainoti 16 cilvēki, paziņoja Ukrainas amatpersonas.
💔 Lviv: Residents help search through rubble as people remain trapped— NEXTA (@nexta_tv) July 30, 2026
Residents of Lviv are helping emergency crews clear the rubble after Russia's overnight attack, with people still believed to be trapped beneath the debris.
Russia launched a massive overnight missile and… pic.twitter.com/DxkDDsVUYO
Seši cilvēki, viņu vidū divi bērni, tika nogalināti un vēl astoņi, viņu vidū divi bērni, tika ievainoti, kad Dņipropetrovskas apgabala Krivijrihas rajona Radušnes ciematā privātmājai trāpīja ballistiskā raķete "Iskander-M".
❗️Kyiv, long lines of cars have formed near the capital's underground parking lots, there are not enough places in shelters for everyone, — local channels pic.twitter.com/RZo2VM15Gv— MAKS 26 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) July 29, 2026
Kijivā nogalināts viens un ievainoti divi cilvēki. Izcēlušies ugunsgrēki tirgū un garāžu kooperatīvā.
Poltavas apgabalā droni uzbrukuši kāda uzņēmuma noliktavai, nogalināts viens cilvēks. Drons arī trāpījis sūtījumu piegādes uzņēmuma "Nova pošta" terminālim, izcēlies ugunsgrēks. Ļvivā nodarīti postījumi dzīvojamām mājām, ievainoti seši cilvēki.
Footage showing a Russian Kh-101 cruise missile flying over Lviv City this morning. Anti-aircraft fire was seen trying and failing to intercept it.— AMK Mapping 🇳🇿 (@AMK_Mapping_) July 30, 2026
Ukraine seemingly moved most of its main air defence, including surface-to-air missile launches, out of Lviv in recent weeks due… pic.twitter.com/TVjncdgdUR
Jau ziņots, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis videouzrunā trešdienas vakarā brīdināja, ka naktī ir gaidāms masīvs Krievijas uzbrukums.