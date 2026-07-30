Krievija vērsusi masīvu raķešu triecienu pret Ukrainas pilsētām; ir bojāgājušie
Foto: Reuters / Scanpix
Glābēji likvidē ugunsgrēka sekas Kijivā pēc kārtējā Krievijas raķešu trieciena Ukrainai.
Pasaulē

Krievija vērsusi masīvu raķešu triecienu pret Ukrainas pilsētām; ir bojāgājušie

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Krievijas masveida raķešu un dronu triecienos Ukrainai naktī uz ceturtdienu nogalināti astoņi un ievainoti 16 cilvēki, paziņoja Ukrainas amatpersonas.

Krievija vērsusi masīvu raķešu triecienu pret Ukra...

Seši cilvēki, viņu vidū divi bērni, tika nogalināti un vēl astoņi, viņu vidū divi bērni, tika ievainoti, kad Dņipropetrovskas apgabala Krivijrihas rajona Radušnes ciematā privātmājai trāpīja ballistiskā raķete "Iskander-M".

Kijivā nogalināts viens un ievainoti divi cilvēki. Izcēlušies ugunsgrēki tirgū un garāžu kooperatīvā.

Poltavas apgabalā droni uzbrukuši kāda uzņēmuma noliktavai, nogalināts viens cilvēks. Drons arī trāpījis sūtījumu piegādes uzņēmuma "Nova pošta" terminālim, izcēlies ugunsgrēks. Ļvivā nodarīti postījumi dzīvojamām mājām, ievainoti seši cilvēki.

Jau ziņots, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis videouzrunā trešdienas vakarā brīdināja, ka naktī ir gaidāms masīvs Krievijas uzbrukums.

Tēmas

Volodimirs ZelenskisKrievijaUkrainaKijivaĻvova

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