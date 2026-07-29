Spānijā pēc postošajiem meža ugunsgrēkiem atceļ evakuāciju - tūkstošiem cilvēku drīkst atgriezties mājās
Spānijas varasiestādes trešdien atcēlušas evakuācijas pasākumus visās apdzīvotajās vietās Avilas provincē pie Madrides, kas iepriekš tika izsludināti plaša meža ugunsgrēka dēļ.
Tikmēr glābēji turpina cīņu ar liesmām, un premjerministrs Pedro Sančess brīdinājis, ka tuvākās stundas būs izšķirošas ugunsgrēka ierobežošanā.
Evakuācija ir atcelta visās Avilas provincē esošajās apdzīvotajās vietās, kurās tā bija spēkā, teikts ministrijas paziņojumā, kurā uzskaitītas 12 pilsētas, kurās evakuācija joprojām bija spēkā.
Premjerministrs Pedro Sančess paziņoja, ka nākamās stundas būs izšķirošas cīņā par pārējā lielā meža ugunsgrēka dzēšanu netālu no Madrides reģiona.
"Es uzskatu, ka nākamās 12 stundas būs ļoti svarīgas - tās būs izšķirošas, lai nostiprinātu darbu, ko ir paveikuši ugunsdzēsēji," pavēstīja Sančess.
Ārkārtas dienesti kopš pagājušās nedēļas strādā, lai nodzēstu ugunsgrēku Madrides reģionā un vēl vienu kaimiņos esošajā Avilas provincē.
Ugunsgrēks lika evakuēt desmitiem tūkstošu cilvēku.
Otrdien valdība atļāva iedzīvotājiem vairāk nekā duci pašvaldību Madrides reģionā un Avilā atgriezties mājās.
Trešdien tā paziņoja par tādu pašu pasākumu attiecībā uz visām pārējām Avilas pilsētām un vēl divām Madrides reģiona pilsētām.
Centrālās valdības pārstāvis Madrides reģionā Fransisko Martins žurnālistiem paziņoja, ka pēc otrdienas jau ir atgriezušies 24 000 cilvēku un vēl 1500 varēs atgriezties pēc trešdienas paziņojuma.
Viņš norādīja, ka Madrides reģionā joprojām atrodas 9500 evakuēto cilvēku.
Saskaņā ar iestāžu datiem mežu ugunsgrēki kopumā ir iznīcinājuši gandrīz 80 000 hektāru.