Francija izraida bijušo “Russia Today” žurnālisti, apsūdzot viņu Kremļa propagandas izplatīšanā
Francijas varasiestādes pieprasījušas valstī pamest bijušajai Krievijas propagandas kanāla “Russia Today” žurnālistei Ksenijai Fjodorovai, kuru apsūdz Kremļa naratīvu izplatīšanā Francijas medijos.
Iekšlietu ministrija norādījusi, ka viņas darbība esot saistīta ar Krievijas dezinformācijas kampaņām, kas varētu apdraudēt sabiedrisko kārtību.
Dezinformācijas eksperti pauduši bažas par Fjodorovas aktivitātēm, cita starpā arī tuvojošos prezidenta vēlēšanu kontekstā.
Izraidīšanas rīkojumā teikts, ka Fjodorova darbojusies "kā instruments Krievijas varasiestāžu organizētām dezinformācijas kampaņām" ar mērķi "destabilizēt sabiedrisko kārtību" Francijā, vēsta laikraksts "Liberation".
Kaut arī "Russia Today" Francijas atzars "RT France" 2023. gadā tika slēgts, Fjodorova palika Francijā, iegūstot komentētājas amatu medijos, kas pieder konservatīvajam miljardierim Vensānam Bolorē.
Bijusī "Russia Today" līdzstrādniece regulāri parādījusies televīzijas kanālā "CNews", radio "Europe 1" un rakstījusi sleju laikrakstā "Le Journal du Dimanche", izplatot Kremļa naratīvu par Ukrainu un Rietumiem.