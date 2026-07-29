Vairākas sievietes apsūdz aktieri Džaredu Leto seksuālā vardarbībā pret nepilngadīgām meitenēm
ASV aktieris un grupas “Thirty Seconds to Mars” līderis Džareds Leto nonācis skandāla centrā – vairākas sievietes apgalvo, ka viņš jaunībā esot izdarījis seksuāla rakstura noziegumus pret viņām laikā, kad viņas vēl bija pusaudzes.
Par apsūdzībām vēsta BBC dokumentālā filma, kurā kopumā savu pieredzi ar mūziķi un aktieri atklājušas desmit sievietes.
Sievietes apgalvo, ka notikumi risinājušies laikā no 2002. līdz 2016. gadam, kad Leto bija 30 un 40 gadu vecumā. Viņš pašlaik ir 54 gadus vecs.
Viena sieviete stāsta, ka 17 gadu vecumā tikusi seksuāli izmantota viesnīcas vannasistabā. Cita apgalvo, ka 19 gadu vecumā aktieris viņai izteicis seksuāla rakstura draudus, kad viņi palikuši vieni viesnīcas numurā.
Vēl viena sieviete apgalvo, ka 17 gadu vecumā Kalifornijā viņai bijušas seksuālas attiecības ar Leto, kas saskaņā ar štata likumiem varētu tikt klasificētas kā dzimumakts ar nepilngadīgo.
Savukārt ceturtā sieviete apgalvo, ka Leto viņu esot pakāpeniski iesaistījis seksuālā komunikācijā, kad viņai bija 16 gadi, tostarp zvanot ar seksuāla rakstura sarunām. Viņa norādījusi, ka vēlāk saņēmusi konfidencialitātes līgumu, kas liegtu publiski runāt par viņu attiecībām, taču atteikusies to parakstīt.
BBC norāda, ka vairāku sieviešu stāstus esot apstiprinājuši viņu draugi un ģimenes locekļi, kuri par notikušo uzzinājuši jau tolaik. Dokumentālajā filmā piedalījušies arī bijušie grupas darbinieki, kuri stāstījuši par neērtām situācijām saistībā ar Leto uzmanību pret jaunām meitenēm.
Džareds Leto uz BBC jautājumiem par izteiktajām apsūdzībām nav atbildējis.
Leto ir viens no Holivudas pazīstamākajiem aktieriem – 2014. gadā viņš saņēma “Oskaru” par lomu filmā “Dallasas pircēju klubs”. Viņš piedalījies arī tādās filmās kā “Cīņas klubs”, “Pa asmeni skrejošais 2049” un “Pašnāvnieku vienība”. Kopā ar grupu “Thirty Seconds to Mars” viņš darbojas kopš 1998. gada.