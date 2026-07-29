Ukraina kļuvusi par spēcīgu ASV sabiedroto, kādu vēlējās Tramps
Ukraina spējusi pārliecināt ASV prezidenta Donalda Trampa administrāciju par savu stratēģisko nozīmi un vērtību, vēsta žurnāls "Newsweek".
Izdevums norāda, ka Kijiva demonstrējusi gatavību būt ne tikai palīdzības saņēmējai, bet arī aktīvai ASV sabiedrotajai.
Pēc "Newsweek" vērtējuma, Ukraina izmantojusi situāciju saistībā ar ASV un Irānas konfliktu, lai parādītu savu stratēģisko nozīmi Vašingtonai.
Raksta autori atzīmē, ka Tramps kara sākumā ar Irānu bija gaidījis lielāku atbalstu no NATO sabiedrotajiem, taču lielākā daļa Eiropas valstu aprobežojās ar aizsardzības izdevumu palielināšanu.
Tikmēr Ukraina, pēc publikācijas autoru teiktā, veikusi vairākus soļus ASV atbalstam. Kā piemēri minēts iespējamais trieciens Irānas kuģim Kaspijas jūrā, kā arī prezidenta Volodimira Zelenska paziņojums, ka Krievija nodod Irānai izlūkošanas informāciju par ASV militārajām bāzēm Persijas līcī.
"Ja Tramps saka, ka viņam nepieciešami sabiedrotie, kuri paši karo, izstrādā bruņojumu, apmainās ar izlūkošanas informāciju un izdara spiedienu uz Amerikas pretiniekiem, tad viņam šāds sabiedrotais jau ir," teikts rakstā.
"Newsweek" uzskata, ka Ukraina pakāpeniski maina priekšstatu par sevi ASV – no palīdzības saņēmējas tā kļūst par partneri, kas spēj sniegt ieguldījumu sabiedroto drošībā.
Kā iespējamās abu valstu sadarbības jomas publikācijā minēta bezpilota lidaparātu ražošana, tehnoloģiju apmaiņa un kopīga sadarbība Tuvajos Austrumos.
Zelenskis steidzami lūdz Trampam palīdzēt novērst Ukrainas "ziemas katastrofu"
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis tikšanās laikā ar ASV prezidentu Donaldu Trampu lūdzis piešķirt Ukrainai steidzamu pārtvērējraķešu paketi pretgaisa aizsardzības sistēmām "Patriot".
Intervijā izdevumam "Axios" Zelenskis sacīja, ka Kijiva vērsusies pie Baltā nama vadītāja ar lūgumu nodrošināt Ukrainu ar steidzamu "ziemas paketi", kurā būtu pārtvērējraķetes "Patriot" sistēmām.
Pēc Zelenska teiktā, bez papildu šāda veida raķetēm Krievija šajā ziemā varētu īstenot plaša mēroga triecienus Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai, radot "katastrofu" miljoniem cilvēku, kuri varētu palikt bez elektrības un apkures.
Ukrainas prezidents uzsvēra, ka pat tad, ja Ukraina saņemtu licences šo pārtvērējraķešu ražošanai, to izgatavošana prasītu no viena līdz pieciem gadiem, kas pašreizējā situācijā esot pārāk ilgs laiks.
""Patriot" mums bija vajadzīgas jau vakar," sacīja Zelenskis.
Pēc viņa teiktā, Ukraina cer līdz ziemas sezonai saņemt aptuveni 300 pārtvērējraķetes "Patriot" sistēmām.
Zelenskis arī norādīja, ka Tramps solījis darīt visu iespējamo, lai palīdzētu, taču piebildis, ka situāciju sarežģī arī ASV pašu vajadzības saistībā ar konfliktu ar Irānu.
Ukrainas prezidents piebilda, ka Kijiva ir gatava apmaiņā pret nepieciešamajiem pretgaisa aizsardzības līdzekļiem dalīties ar ASV savās militārajās tehnoloģijās un ekspertu zināšanās.