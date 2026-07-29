Irāna nopietni apsvērusi raķešu triecienu Ukrainai
Pēc Ukrainas bruņoto spēku trieciena Irānas kuģim 25. jūlijā Kaspijas jūrā, kurā tika nogalināts viens apkalpes loceklis, Teherāna apsvērusi iespēju veikt atbildes triecienu Ukrainai, arī vienai tās jūras ostai, vēsta laikraksts "New York Times", atsaucoties uz Irānas un Rietumu avotiem.
Līdzās uzbrukumam Melnās jūras ostai no Teherānas varētu sagaidīt uzbrukumu Ukrainas teritorijai ar ballistisko raķeti ar nelielas jaudas kaujas galviņu, kas neradītu lielus postījumus, bet tiktu uztverts kā simbolisks žests, teikuši avoti.
Jebkurš uzbrukums nozīmētu konflikta eskalāciju, un, ņemot vērā saspīlējumu abu valstu attiecībās Irānas un Krievijas saišu dēļ, tas varētu izraisīt kara paplašināšanos, norāda izdevums. Tomēr pēc aktīvām diplomātiskām darbībām nolemts atteikties no atbildes trieciena, un situācija ir stabilizējusies, raksta avīze, atsaucoties uz avotu sniegto informāciju.
Ukrainas un Irānas ārlietu ministriem otrdien bija telefonsaruna, Ukrainai vēloties novērst eskalāciju pēc Ukrainas uzbrukuma Irānas kuģim Kaspijas jūrā. Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha savā "X" kontā rakstīja, ka viņam bija "vaļsirdīga saruna" ar savu Irānas kolēģi Abasu Aragči. "Diplomātija nozīmē tiešu sarunu, pat ja tā ir grūta. Es uzsvēru, ka mūsu mērķis ir novērst nevajadzīgu eskalāciju," rakstīja Sibiha.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis sestdien paziņoja, ka Kijiva veikusi triecienus diviem kravas kuģiem Kaspijas jūrā, kas tika izmantoti militāro kravu pārvadāšanai starp Irānu un Krieviju. "Visām Ukrainas darbībām vienīgais mērķis ir aizsargāt mūsu valsti pret Krievijas agresiju, un tām nekad nav nodoma uzbrukt civiliem kuģiem vai civiliedzīvotājiem," Sibiha apliecināja sarunā ar Aragči.
Komentējot Irānas paziņojumu par viena tās pilsoņa nāvi uzbrukumā Irānas kuģim, Sibiha sacīja, ka Krievija ir "visu incidentu galvenais cēlonis, un Krievija ir pilnīgi atbildīga par visām provokācijām un upuriem". Aragči savā "X" kontā rakstīja, ka Sibiha viņam apliecinājis to, ka uzbrukums bija "netīšs un Ukraina netiecas pēc eskalācijas".
"Arī Irāna netiecas pēc eskalācijas, bet lika saprast, ka jebkurš uzbrukums mūsu pilsoņiem vai interesēm ir nepieņemams. Ir jābūt zaudējumu atlīdzināšanai," piebilda Aragči. Attiecības starp Kijivu un Teherānu ir saspīlētas. Irāna, kas ir Krievijas galvenais sabiedrotais Tuvajos Austrumos, piegādāja Maskavai dronu "Shahed" tehnoloģiju, sākoties Krievijas pilna mēroga iebrukumam Ukrainā 2022. gadā.
Savukārt Ukraina ir atbalstījusi cīņā pret droniem Persijas līča valstis, kurām Irāna uzbrukusi, atbildot uz Izraēlas un ASV februāra beigās sākto karu.