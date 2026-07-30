Putinam radusies nopietna problēma: Krievijas "draudīgie" izlūkdienesti zaudē Ukrainai izlūkošanas karā
Krievijas izlūkdienesti, kas ilgstoši uzskatīti par vieniem no draudīgākajiem pasaulē, arvien biežāk nonāk neveiksmju ēnā. Britu militārais eksperts Hamišs de Brettons-Gordons uzskata, ka Ukraina izlūkošanas un kiberoperāciju jomā ir ieguvusi būtisku pārsvaru, kas ilgtermiņā var ietekmēt ne tikai kara gaitu, bet arī Vladimira Putina režīma stabilitāti.
Rakstā laikrakstā "The Telegraph" atvaļinātais britu armijas pulkvedis Hamišs de Brettons-Gordons pauž viedokli, ka Ukraina izlūkošanas jomā ir pārspējusi Krieviju. Publikācijā minēts arī vēlāk izskanējis, taču neapstiprināts apgalvojums, ka Ukrainas hakeri spējuši iekļūt Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmā un novirzīt tās uguni pret iznīcinātāju Su-57.
Kopš brīža, kad kļuva skaidrs, ka Krievijas iebrukums Ukrainā nesasniedz Vladimira Putina sākotnēji izvirzītos mērķus, regulāri izskan dažādas prognozes par iespējamām viņa valdīšanas beigām.
Viena no bieži pieminētajām iespējām ir vēsturisku notikumu atkārtošanās – 1917. gada revolūcijai līdzīgs scenārijs.
Šādā scenārijā Krievijas armija varētu atteikties turpināt karu pēc ilgstošiem zaudējumiem un bezjēdzīgiem uzbrukumiem, savukārt ziņas par korupciju un nekompetenci valsts augstākajā vadībā mudinātu karavīrus pamest fronti un pievienoties plašākiem nemieriem.
Tomēr atvaļinātais Lielbritānijas armijas pulkvedis Hamišs de Brettons-Gordons uzskata, ka iespējams arī cits, pat ticamāks scenārijs.
Bijušais tanku komandieris Persijas līča kara laikā, ķīmisko un bioloģisko ieroču eksperts un militārais komentētājs uzskata, ka Putina režīma vājināšanos varētu izraisīt tas, ka Ukraina izlūkošanas un slepeno operāciju jomā izrādās daudz veiksmīgāka, nekā Maskava jebkad bija paredzējusi.
Krievijas pretgaisa aizsardzības maldināšana
"Kara vēsturē pārāka izlūkošana nereti izrādījusies izšķirošāka par pārāku uguns jaudu," laikrakstā "The Daily Telegraph" raksta atvaļinātais britu armijas pulkvedis Hamišs de Brettons-Gordons.
"Operācija "Zirnekļtīkls", kuras laikā slepenā operācijā dziļi Krievijas teritorijā tika iznīcināts liels skaits Putina stratēģisko lidmašīnu, nepārprotami apliecināja, ka Kijiva spēj īstenot sarežģītas operācijas Krievijas teritorijā," viņš norāda.
Krievija bieži tiek uzskatīta par valsti ar vieniem no spēcīgākajiem un profesionālākajiem izlūkdienestiem pasaulē.
Tomēr, pēc autora domām, Maskava vairākkārt tikusi pārspēta izlūkošanas jomā un piedzīvojusi virkni neveiksmju, kad Ukraina veiksmīgi īstenojusi operācijas, kurās Krievijas bruņotie spēki tikuši ievilināti dažādos slazdos.
Kā piemēru de Brettons-Gordons min pagājušajā nedēļā notikušo incidentu, kad neilgi pēc pacelšanās lidlaukā netālu no Maskavas avarēja viens no nedaudzajiem Krievijas piektās paaudzes iznīcinātājiem Su-57.
Šādas lidmašīnas zaudēšana jau pati par sevi bija nopietns trieciens, taču, pēc autora teiktā, vēlāk publiskotā informācija šo situāciju padarīja Krievijai vēl nepatīkamāku.
Sākotnēji pat Kremlim lojālie militārie blogeri pieļāva, ka lidmašīnu kļūdas dēļ notriekuši paši Krievijas pretgaisa aizsardzības spēki, iespējams, vienība "BARS-Moskva".
Vēlāk parādījās ziņas, ka incidenta iemesls varētu būt Ukrainas Drošības dienesta (SBU) kiberspeciālistu īstenots uzbrukums Krievijas integrētajai pretgaisa aizsardzības sistēmai.
Saskaņā ar šiem apgalvojumiem Ukrainas izlūkdienestiem izdevies piekļūt Krievijas pretgaisa aizsardzības vadības sistēmas algoritmiem un panākt, ka Krievijas zenītraķešu baterijas atklāj uguni uz pašu lidmašīnu.
Izlūkošanas projekta "InformNapalm" publicētā informācija liecina, ka šī operācija sākusies vairākas dienas iepriekš. Tiek apgalvots, ka 17. jūlijā izmeklētāji ieguvuši piekļuvi plašam pārtvertu datu apjomam.
Starp tiem esot bijušas arī tiešraides no poligona, kurā tika apmācītas "BARS-Moskva" pretgaisa aizsardzības vienības.
Izšķirošs brīdis
Ja aprakstītā notikumu secība patiešām atbilst patiesībai, tad tas būtu "viens no pārdrošākajiem izlūkošanas panākumiem visā kara laikā", raksta Hamišs de Brettons-Gordons.
Viņš atsaucas arī uz citu šonedēļ izskanējušu ziņu, ka Ukraina Kaspijas jūrā nogremdējusi Irānas tankkuģi.
Pēc publikācijā minētās informācijas, kuģis pārvadājis Krievijas munīciju uz Irānu, kur tā bijusi paredzēta Irānas militāro operāciju atbalstam pret ASV spēkiem Tuvajos Austrumos.
Autors uzskata, ka abi šie notikumi liecina par arvien ciešāku saikni starp karu Ukrainā un situāciju Tuvajos Austrumos, norādot uz iespējamu jaunu konflikta attīstības posmu.
Ja ziņojumi par Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmas maldināšanu un Su-57 iznīcināšanu izrādīsies patiesi, tas nozīmētu, ka Ukrainas Drošības dienestam (SBU) izdevies iefiltrēties nevis atsevišķā sakaru kanālā vai pretgaisa aizsardzības mezglā, bet gan visā Krievijas pretgaisa aizsardzības tīkla arhitektūrā.
Pēc de Brettona-Gordona domām, Vladimira Putina apsēstība ar personīgo drošību un izdzīvošanu radījusi daudzslāņainu Kremļa aizsardzības sistēmu, taču tieši šajos aizsardzības slāņos var slēpties ievainojamības.
"Vēsture rāda, ka lielas impērijas reti sabrūk tikai tādēļ, ka zaudējušas karu tālā frontē. Tās sabrūk brīdī, kad uzticība zūd pašā varas centrā," raksta bijušais britu armijas virsnieks, atsaucoties uz 1917. gada notikumiem Krievijā.
Plašākas sekas nekā tikai karš Ukrainā
Pēc autora domām, Vašingtonā un daudzās Eiropas galvaspilsētās joprojām nepietiekami tiek apzināti divi būtiski šī kara aspekti.
Pirmkārt, Volodimirs Zelenskis, viņaprāt, labāk nekā Vladimirs Putins izprot, ka veiksmīgi uzbrukumi jāveic ne tikai tur, kur pretinieks ir visvājākais, bet arī tur, kur iespējams panākt vienlaikus politisku, militāru un stratēģisku efektu.
Autors uzskata, ka Ukrainas operācijas tiek plānotas ne tikai ar mērķi vājināt Krievijas spējas frontē, bet arī demonstrēt Kremļa nespēju aizsargāt savus stratēģiski svarīgos objektus, vienlaikus stiprinot Rietumu sabiedroto vienotību.
Otrkārt, Zelenskis, pēc autora vērtējuma, jau kopš kara sākuma sapratis, ka šim konfliktam ir tālejošas sekas, kas sniedzas tālu ārpus Eiropas.
Karš Ukrainā ietekmē arī Ķīnas, Irānas, Ziemeļkorejas un citu valstu stratēģiskos aprēķinus. Pēc autora domām, šie procesi ir savstarpēji cieši saistīti.
Viņš uzskata, ka vēl pirms Krievijas pilna mēroga iebrukuma izskanējušais pieņēmums, ka piekāpšanās Maskavai Ukrainas jautājumā nodrošinātu stabilitāti un ļautu ASV pilnībā koncentrēties uz Ķīnu, bijusi nopietna stratēģiska aprēķina kļūda.
Autora ieskatā nespēja atturēt Krieviju no iebrukuma 2022. gadā novedusi pie vēl ciešākas Maskavas un Pekinas stratēģiskās sadarbības, nevis to savstarpējas atsvešināšanās.
Viņš secina, ka tas ir piemērs stratēģiskai kļūdai, kuru nākotnē nevajadzētu atkārtot.