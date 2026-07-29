Ziemeļkoreja varētu nosūtīt tūkstošiem jaunu karavīru cīņai Ukrainā, radot būtisku eskalāciju
Krievijas un Ziemeļkorejas militārā sadarbība kļūst arvien ciešāka. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apgalvo, ka Maskava lūgusi Phenjanu nosūtīt vēl 30 000 karavīru, bet ASV militārie eksperti brīdina, ka šī sadarbība var radīt ilgtermiņa drošības riskus ne tikai Eiropā, bet arī Ziemeļaustrumāzijā.
Žurnāla "The National Interest" vecākais nacionālās drošības redaktors Brendons Veiherts sasaista Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska apgalvojumu, ka Krievija lūgusi Ziemeļkorejai nosūtīt vēl 30 000 karavīru papildus aptuveni 14 000 jau izvietoto, ar ASV armijas ģenerāļa Ksavjē Bransona brīdinājumu, ka karš Ukrainā būtiski maina Ziemeļkorejas armiju.
Runa ir ne tikai par bezpilota tehnoloģiju attīstību, bet arī par kaujas pieredzes iegūšanu, spēju veikt operācijas ārpus Korejas pussalas un straujāku ieroču izstrādes ciklu.
Kamēr pasaules uzmanība ir pievērsta karam starp Izraēlu un Irānu, šķiet, ka arī karš Ukrainā atkal kļūst intensīvāks.
Viena no četrām lielākajām Ukrainas frontes pilsētām – Kostjantiņivka – nonāk arvien sarežģītākā situācijā, jo Krievijas spēki turpina tās ielenkšanu Ukrainas austrumos.
Tikmēr Ukraina ir pastiprinājusi bezpilota lidaparātu triecienus Krievijas teritorijā, par mērķiem izvēloties naftas pārstrādes rūpnīcas, noliktavas un lauksaimniecības infrastruktūru, cenšoties mazināt Krievijas spēju turpināt karu.
Pēc publikācijas autora domām, tas licis Krievijai meklēt jaunus eskalācijas veidus. Viens no tiem ir reaktīvo bezpilota lidaparātu izmantošana.
Vienlaikus Krievijas armija turpina lēnu uzbrukumu un ielenkšanas operācijas pret atlikušajām Ukrainas nocietinātajām pilsētām valsts austrumos.
Tagad Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis apgalvo, ka Krievija lūgusi Ziemeļkorejai nosūtīt vēl 30 000 karavīru.
Tomēr šim apgalvojumam netika sniegti avoti, un to nav izdevies neatkarīgi pārbaudīt. Arī Maskava un Phenjana par šādu iespējamu plānu publiski nav izteikušās.
Ziemeļkoreja jau ir iesaistījusies karā Ukrainā
Ziemeļkoreja jau ir kļuvusi par vienu no Krievijas svarīgākajām militārajām partnerēm karā pret Ukrainu.
Rietumvalstu un Ukrainas vērtējumos norādīts, ka Phenjana ap 2024. gadu uz Krievijas Kurskas apgabalu nosūtīja aptuveni 20 000 karavīru un militāro inženieru.
Šie spēki palīdzēja Krievijas armijai atspiest Ukrainas vienības no pierobežas teritorijām pēc tam, kad Kijiva sāka pārrobežu ofensīvu.
Saskaņā ar pašreizējām aplēsēm frontes tuvumā pašlaik atrodas aptuveni 14 000 Ziemeļkorejas karavīru.
Krievija varētu saņemt arī papildu ieročus
Volodimirs Zelenskis arī apsūdzēja Phenjanu gatavošanās darbiem, lai nodotu Krievijai papildu ballistisko raķešu palaišanas iekārtas. Pēc Zelenska teiktā, Krievija faktiski palīdz stiprināt Ziemeļkorejas militārās spējas, savukārt Ziemeļkorejas karavīri Ukrainā iegūst reālu mūsdienu kara pieredzi.
Tas viss, pēc viņa domām, nākotnē varētu tikt izmantots iespējamā konfliktā ar Dienvidkoreju.
Vienlaikus Ziemeļkoreja, šķiet, īsteno vērienīgu bruņoto spēku modernizācijas programmu un būtiski palielina savu militāro potenciālu.
Zelenskis cenšas sasaistīt drošības situāciju Āzijā ar notikumiem Ukrainā. Tas sasaucas ar Kijivas centieniem parādīt saikni starp karu Ukrainā un konfliktu Tuvajos Austrumos. Raksta autors kā piemēru min Ukrainas triecienu Irānas militārajam kravas kuģim Kaspijas jūrā.
Ukraina – jaunu ieroču izmēģinājumu poligons
Pēc raksta autora domām, Ukraina kļuvusi par sava veida izmēģinājumu poligonu nākotnes kariem, līdzīgi kā Spānija pirms Otrā pasaules kara kalpoja par vietu, kur tika pārbaudītas jaunas kara metodes un bruņojums.
Rietumvalstu valdības uzsver, ka Ziemeļkoreja ir guvusi ievērojamu labumu no padziļinātās iesaistes karā Ukrainā.
Piegādājot Krievijai lielus daudzumus artilērijas šāviņu, ballistisko raķešu, reaktīvo šāviņu un cita militārā aprīkojuma, Phenjana, pēc Rietumvalstu vērtējuma, ir nostiprinājusi Maskavas uzticību.
Šo karavīru klātbūtne vēl vairāk stiprina abu valstu savstarpējo uzticēšanos.
Pēc raksta autora domām, šī sadarbība Krievijai ir nesusi ne tikai panākumus kaujas laukā, bet arī veicinājusi Ziemeļkorejas militāro tehnoloģiju attīstību. Kā atlīdzību par Phenjanas atbalstu karā pret Ukrainu Krievija, kā tiek apgalvots, nodevusi Ziemeļkorejai modernas militārās tehnoloģijas.
Turklāt karš Ukrainā Ziemeļkorejai devis iespēju praksē pilnveidot savas ballistisko raķešu sistēmas. Tieši šīs raķetes tiek uzskatītas par vienu no lielākajiem draudiem Dienvidkorejai, Japānai un arī Amerikas Savienotajām Valstīm.
Piedaloties karā Ukrainā un izmantojot savas ballistiskās raķetes Krievijas interesēs, Ziemeļkoreja, pēc autora domām, gūst vērtīgu kaujas pieredzi, ko nākotnē varētu izmantot savā reģionā.
Ukraina arī apgalvo, ka Krievija ir nosūtījusi uz Ziemeļkoreju militāros speciālistus, lai palīdzētu karavīru apmācībā un aizsardzības rūpniecības attīstībā.
Saskaņā ar Ukrainas sniegto informāciju Krievijas militārpersonas palīdz apmācīt Ziemeļkorejas karavīrus darbam ar kaujas bezpilota lidaparātiem un mūsdienīgām pretgaisa aizsardzības sistēmām. Tāpat Ukraina apgalvo, ka Krievija palīdz Ziemeļkorejai izveidot vietējo ražošanu Krievijas izmantotajai Irānas izstrādātā uzbrukuma drona "Shahed" versijai, kas Krievijā tiek dēvēta par "Geran".
Vienlaikus ne Maskava, ne Phenjana šādu sadarbību publiski nav apstiprinājušas.
Pieaug bažas par drošību reģionā
Ziemeļkorejas un Krievijas militārās sadarbības padziļināšanās piesaista arvien lielāku ASV militārās vadības uzmanību Āzijā.
Šā gada sākumā ASV armijas ģenerālis Ksavjē Bransons, kurš vada ASV spēkus Dienvidkorejā, intervijā laikrakstam "The Japan Times" norādīja, ka karš Ukrainā maina Ziemeļkorejas bruņotos spēkus daudz plašākā mērogā nekā tikai bezpilota lidaparātu izmantošanas jomā.
Pēc Bransona teiktā, Phenjana iegūst vērtīgu kaujas pieredzi, attīsta spēju īstenot militāras operācijas ārpus Korejas pussalas un paātrina savu ieroču izstrādes un pilnveides ciklu.
Pēc autora domām, Ziemeļkorejas arvien ciešākā iesaiste karā Ukrainā varētu ietekmēt drošības situāciju Ziemeļaustrumāzijā. Iegūtā kaujas pieredze un ciešākā sadarbība ar Krieviju varētu stiprināt Phenjanas militārās spējas un ietekmēt spēku līdzsvaru reģionā, radot jaunus izaicinājumus Dienvidkorejai, Japānai un ASV.
Ja Zelenska jaunākais vērtējums izrādīsies patiess, Ziemeļkorejas tiešā militārā iesaiste karā Ukrainā vēl vairāk pieaugs, nostiprinot aliansi, kas arvien ciešāk sasaista Eiropas drošību ar notikumiem Ziemeļaustrumāzijā.