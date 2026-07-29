Zelenskis atklāti atbild, vai anektētā Krima būs tiešo sarunu ar Krieviju temats
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis intervijā "Fox News" komentējis tematu par anektēto Krimu un miera sarunām ar Krieviju.
Intervijā "Fox News" Volodimirs Zelenskis sacīja, ka anektētā Krima pagaidām netiks apspriesta tiešajās sarunās ar Krieviju par tās izvērstā kara izbeigšanu pret Ukrainu.
Zelenskis sniedza interviju "Fox News" vizītes laikā Vašingtonā, kur viņš otrdienas, 28. jūlija, rītā ieradās uz sarunām ar ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Ukrainas prezidents uzsvēra, ka Krima ir Ukrainas teritorija. Tomēr pašlaik Kijiva šo jautājumu miera sarunās ar Krieviju neplāno apspriest.
Trampa un Zelenska tikšanās notika slēgtā formātā, bez preses klātbūtnes. Tās laikā tika apspriesti vairāki jautājumi, tostarp Krievijas kara izbeigšana pret Ukrainu, Ukrainas pretgaisa aizsardzības stiprināšana, tai skaitā pretgaisa aizsardzības sistēmu "Patriot" un to raķešu piegādes, kā arī ASV un Ukrainas vienošanās par bezpilota lidaparātiem.
Donalds Tramps paziņoja, ka tikšanās noritējusi "ļoti labi", taču sīkākus komentārus nesniedza.
2026. gada maijā Ukrainas Aizsardzības spēki uzsāka operāciju anektētās Krimas blokādei. Sākotnēji Ukrainas bruņotie spēki izmantoja dronus, lai apturētu autotransporta kravu kustību pa tā saukto "sauszemes koridoru" no Krievijas uz pussalu, un pēc tam iznīcināja sauszemes tiltus.
Kopš jūnija beigām Ukrainas bruņotie spēki ir sākuši okupētās Krimas jūras blokādi. Mērķis ir atņemt pussalā esošajiem krievu okupantiem apgādi un piespiest viņus bēgt uz Krieviju.