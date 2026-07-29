ES gatavo līdz šim plašāko sankciju triecienu: ierobežojumi varētu skart vairāk nekā 1600 uzņēmumu, kas palīdz Krievijai
Eiropas Savienība gatavo līdz šim apjomīgāko sankciju paketi pret uzņēmumiem, kas palīdz Krievijas militārajai mašīnai turpināt karu pret Ukrainu.
Eiropas Savienība plāno noteikt sankcijas vairāk nekā 1600 uzņēmumiem, kuri atbalsta Krievijas militāri rūpniecisko kompleksu. Ja šo ieceri atbalstīs visas ES dalībvalstis, tā kļūs par lielāko sankciju paketi kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā sākuma. Par to, atsaucoties uz informētiem avotiem, ziņo "Bloomberg".
Ja lēmums tiks pieņemts, ES sankciju saraksts palielināsies aptuveni par pusi. Ierobežojumi varētu skart uzņēmumus, kuru kopējais gada apgrozījums pārsniedz 20 miljardus ASV dolāru. Tomēr, lai sankcijas stātos spēkā, tām vienprātīgi jāpiekrīt visām ES dalībvalstīm, un tieši šajā posmā var rasties sarežģījumi.
Jaunās sankciju paketes galvenais mērķis ir pastiprināt spiedienu uz Kremli un ierobežot Krievijas militārās mašīnas iespējas. Šoreiz Brisele koncentrējas nevis uz atsevišķu preču vai tautsaimniecības nozaru ierobežošanu, bet gan uz sankcijām pret konkrētiem uzņēmumiem, kas joprojām atbalsta agresorvalsts militāri rūpniecisko kompleksu.
Darbs pie dokumenta turpinās jau vairākus mēnešus. ES amatpersonas meklē uzņēmumus, kas palīdz Krievijai, taču līdz šim ir izvairījušies no sankcijām.
Pēc "Bloomberg" rīcībā esošās informācijas, jaunā sankciju pakete, visticamāk, neatstās tik būtisku ietekmi uz Krievijas ekonomiku kā iepriekšējie ierobežojumi naftas nozarei un banku sistēmai. Tomēr ES ir apņēmības pilna turpināt ekonomisko spiedienu uz agresorvalsti.
Paredzams, ka galīgais lēmums varētu tikt pieņemts oktobrī paredzētajā ES dalībvalstu sanāksmē.
Vienlaikus ES gatavo arī atsevišķu sankciju paketi saistībā ar Ukrainas bērnu deportāciju uz Krieviju. Arī šo pasākumu apstiprināšana varētu notikt šoruden.