Postošā zemestrīcē Japānā gājuši bojā vismaz 13 cilvēki
Japānas dienvidrietumos otrdien notikušajā 7,1 magnitūdas zemestrīcē ir gājuši bojā vismaz 13 cilvēki, trešdien paziņoja amatpersonas.
Zemestrīce notika Kumamoto prefektūrā Kjusju salā otrdienas pēcpusdienā un nodarīja plašus postījumus, tostarp lielveikalā un fabrikā, izraisīja ugunsgrēkus un atstāja desmitiem tūkstošus māju bez elektrības.
"Ir miruši 13 cilvēki," reportieriem sacīja Japānas premjerministre Sanaje Takaiči. "Ir apstiprināti plaši postījumi, upurus ieskaitot, sagruvušas ēkas, ugunsgrēki un bojāti ceļi," teica premjere, piebilstot, ka amatpersonas vēl apstiprina, vai visus nāves gadījumus izraisījusi šī zemestrīce.
Par upuriem tika ziņots, kamēr glābēji mēģināja sasniegt izdzīvojušos, kas var būt iesprostoti gruvešos.
Starp bojāgājušajiem Kjusju salā bija divas sievietes lielveikalā Kasimas pilsētā un vēl trīs citur, iepriekš paziņoja Ugunsdzēsības un katastrofu pārvaldības departaments. Septiņi cilvēki bija smagi ievainoti.
Lielveikals izdega gāzes eksplozijā, kas sagrāva griestus un sienas. "Sprādziens notika pēc tam, kad klienti un personāls bija evakuēti," sacīja lielveikala operatora "Aeon" preses sekretārs.
No lielveikala tika izglābti astoņi cilvēki, no kuriem pieci bija ievainoti.
Zemestrīce nodarīja postījumus uzņēmuma "Nippon Paper Industries" papīrfabrikai Jacusiro pilsētā, sagraujot tās skursteni, un vietējā pašvaldība ziņoja, ka deviņi cilvēki ir pazuduši bez vēsts.
Kumamoto prefektūrā trešdienas rītā bez elektrības bija 36 880 mājsaimniecības un uzņēmumi. Daudzi ceļi bija slēgti un ātrvilcienu satiksme bija apturēta. Kumamoto lidosta uz vairākām stundām tika slēgta, bet otrdienas vakarā atsāka darbu.
Japānas armija ir mobilizējusi 3600 karavīrus glabšanas operācijām un nosūtījusi 20 lidmašīnas postījumu novērtēšanai no gaisa, paziņoja Aizsardzības ministrija.