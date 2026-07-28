Sāpīgs trieciens Putinam! ASV Senāts vienojas par vēl nepieredzētām sankcijām pret Krieviju
ASV senatori otrdien vienojās jaunu sankciju likumprojektu pret Krieviju un likumprojektam tiks dots mirušā republikāņu senatora Lindseja Greiema vārds, kurš piedalījās tā izstrādē pirms savas nāves.
Likumprojekts Senātā varētu tikt pieņemts jau šonedēļ. Tomēr, tā kā Pārstāvju palāta jau ir pārtraukusi darbu, ir maz ticams, ka tas stāsies spēkā pirms septembra.
Likumprojekts galvenokārt vērsts pret Krievijas dabasgāzes un naftas eksportu, kas ir viens no galvenajiem Maskavas ieņēmumu avotiem. Tas pilnvarotu ASV prezidentu noteikt sankcijas pieciem lielākajiem Krievijas energoresursu pircējiem, kā arī piecām valstīm, kas visvairāk palīdz Krievijai apiet enerģētikas sankcijas.
Tas varētu vēl vairāk saasināt ASV tirdzniecības attiecības ar Ķīnu un Indiju, kuras abas ir nozīmīgas Krievijas naftas pircējas. Prezidents Donalds Tramps jau ir paziņojis, ka plāno to parakstīt.
2025. gada vasarā Senāts bija tuvu tam, lai apstiprinātu sankcijas pret Krieviju, taču Tramps toreiz aicināja republikāņus atlikt balsojumu, lai neierobežotu viņa centienus risināt sarunas par Maskavas uzsāktā kara izbeigšanu pret Ukrainu.
Likumprojekts atspoguļo kompromisu, ko Greiems panāca sarunās ar ASV administrāciju. Tādējādi muitas tarifs lielajiem Krievijas naftas un gāzes importētājiem būs nevis 500%, kā sākotnēji bija paredzēts, bet gan 100%.
ASV prezidents iegūs pilnvaras noteikt izņēmumus, taču administrācijai tie jāapstiprina Kongresā.