"Tas bija gluži kā šausmu filmās!" No degošās Eiropas bēgošie iedzīvotāji dalās ar prātam neaptveramām liecībām
Plašie meža ugunsgrēki, kas šajās dienās pārņēmuši Franciju un Spāniju, likuši pamest savas mājas jau aptuveni 300 000 cilvēku. Kamēr glābēji strādā uz spēku izsīkuma robežas, ugunsgrēka epicentros esošie iedzīvotāji un tūristi starptautiskajiem medijiem atklāj šausmas, ko nācies piedzīvot, liesmām aprijot veselus ciematus.
Saskaņā ar varasiestāžu sniegto informāciju, situācija joprojām ir kritiska. Tikai Francijas rietumos, Bordo apkaimē, pēdējo stundu laikā evakuēti vēl 4000 cilvēku. Tikmēr Spānijā liesmas jau ir pilnībā iznīcinājušas vairāk nekā 77 000 hektārus mežu un lauksaimniecības zemju.
"15 metrus augstas liesmas nāca tieši virsū"
Spānijas austrumu reģiona iedzīvotājs Hosē Migels Ensinass sarunā ar starptautisko ziņu dienestu "Democracy Now!" neslēpj asaras, atceroties nakti, kad uguns pietuvojās viņa mājas slieksnim.
"Tas bija gluži kā šausmu filmās – zemi burtiski pārņēma elle, un visapkārt bija redzama tikai kvēlojoša sarkanā krāsa. Sestdienas naktī kalns izskatījās baismīgi. Apdzīvotajā zonā, tieši pie mūsu mājām, plosījās 15 līdz 20 metrus augstas liesmas. Tas bija pilnīgs vājprāts, dabas nežēlība tās augstākajā pakāpē. Tu vienkārši stāvi un saproti, ka esi pilnīgi bezspēcīgs," pārdzīvotajā dalās vīrietis.
Līdzīga panika valdījusi arī Madrides centrālajā reģionā. Vietējā iedzīvotāja Olga Kongača aģentūrai AFP atklāj mirkli, kad atskanēja trauksmes sirēnas: "Ciemats bija jāpamet vienā acumirklī. Cilvēki bija nāvīgi nobijušies. Mēs paķērām tikai to, ko varējām pagrābt pāris sekundēs – pašus svarīgākos dokumentus un dažas drēbes. Vairāk mums nav nekā."
Cilvēki paliek burtiski uz ielas
Kamēr daļai iedzīvotāju savas mājas brīnumainā kārtā izdevies nosargāt, citiem visa dzīve sabrukusi vienā sekundē. 79 gadus vecā Spānijas pensionāre Elvīra Menendesa ziņu aģentūrai "AP News" ar asarām acīs stāsta par savu kaimiņu traģēdiju.
"Mana māja palika neskarta, bet kaimiņos ģimene ar trim maziem bērniem tagad ir palikusi pilnīgi uz ielas. Viņu māja pārvērtusies pelnu kaudzē. Viņiem nav palicis pilnīgi nekas – ne drēbju, ne bērnu mantu, pilnīgi nekā," stāsta Elvīra.
Sākās panika
Dabas katastrofa smagi skārusi arī tūristus, kuri bija ieradušies bezrūpīgi baudīt vasaras brīvdienas. Lielbritānijas pilsonis Džeimss Hiljers, kurš atpūtās piejūras ciematā aptuveni 40 kilometrus no Bordo, piedzīvoja mirkli, kad diena spēji pārvērtās naktī.
"Pēkšņi visu pilsētu un pludmali aprija biezs, dzeltenīgi melns dūmu mākonis. Sauli vairs vispār nevarēja redzēt. No debesīm masveidā sāka krist degoši pelni. Es stāvēju ārā un sajutu, kā milzīgs, vēl kvēlojošs pelnu gabals uzkrīt man tieši uz plaukstas, to apdedzinot. Tajā mirklī sākās vispārēja panika – visi meta savas mantas mašīnās un panikā bēga," stāsta britu tūrists.
Meteorologu prognozes ir biedējošas
Lai gan Spānijas premjerministrs Pedro Sančess paziņojis, ka atsevišķos reģionos cīņā ar ugunsnelaimi "beidzot redzama gaisma tuneļa galā" un 13 pašvaldībās evakuācijas rīkojumi tiek atcelti, meteorologi brīdina – priecāties ir pāragri.
Spānijas meteoroloģiskā aģentūra AEMET un Francijas "Meteo-France" ceļ trauksmi: jau no trešdienas Rietumeiropu skars jauns, ekstrēms karstuma vilnis. Tiek prognozēts, ka gaisa temperatūra Spānijā sasniegs pat +42 grādus, bet Francijā pakāpsies līdz svelmainai +40 grādu atzīmei, kas, visticamāk, izraisīs jaunus un nekontrolējamus ugunsgrēku uzliesmojumus.