"Jūs rīkojaties Krievijas interesēs!" Tusks neiztur un asi nosoda brutālos uzbrukumus ukraiņiem Polijā
Polijas premjerministrs Donalds Tusks otrdien pauda nosodījumu pēdējā laikā Polijā pieredzētajiem ksenofobiskajiem uzbrukumiem ukraiņiem, kas izraisījuši plašu rezonansi sabiedrībā.
Sociālajos tīklos izplatījies video, kurā redzams, kā trīs poļi Vroclavā piekauj ukraiņu vīrieti un viņa draudzeni. Tas noticis svētdien, iespējams, pēc strīda veikalā. Divi uzbrucēji pirmdien aizturēti.
"Ikviens, kas veic šādas pretīgas darbības, rīkojas tieši pret Polijas interesēm," valdības sēdē sacīja Tusks.
"Jūs darbojaties pret Poliju, par labu Krievijai un par labu poļu un ukraiņu nacionālismam," norādīja premjers.
Kā atgādina ziņu aģentūra "Reuters", svētdienas uzbrukums ir pēdējais virknē līdzīgu gadījumu, par kuriem plaši ziņoja vietējie mediji.
Poznaņā 60 gadus vecs poļu vīrietis tika piekauts tramvaja pieturā pēc tam, kad viņš bija aizstāvējis ukraiņu zēnu, kuru trīs vīrieši verbāli aizskāra.
Dienvidos Beļsko-Bjalā nofilmēts, kā 54 gadus vecs poļu vīrietis aizskaroši izturas pret divām ukraiņu meitenēm viņu tautības dēļ.
Leģnicā, Polijas dienvidrietumos, policija apsūdzējusi 26 gadus vecu sievieti, kas uzbrukusi diviem 13 gadus veciem ukraiņiem, kā noprotams, viņu tautības dēļ.