Zelenskis aci pret aci ar Trampu Baltajā namā apsprieduši "Patriot" pārtvērējraķešu ražošanu Ukrainā
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ar ASV prezidentu Donaldu Trampu otrdien Baltajā namā apsprieduši jautājumu par licenču piešķiršanu Ukrainai raķešu ražošanai pretraķešu aizsardzības sistēmām "Patriot".
"Ar prezidentu apspriedām licences "Patriot" pārtvērējraķešu ražošanai un dažas citas idejas, kas varētu palīdzēt," sociālajos tīklos raksta Zelenskis.
Kijivai jau ir vairākas šādas sistēmas, kas spēj efektīvi notriekt ballistiskās raķetes, taču tai ir akūts raķešu trūkums. Nesen Tramps solīja, ka Ukraina varētu saņemt licences raķešu ražošanai, tomēr eksperti norādījuši, ka šā procesa organizēšanai var būt nepieciešams ilgs laiks. Ukrainas prezidents arī norādīja, ka ar Trampu runāja par miera sarunu atsākšanu.
Pēdējoreiz trīspusējās sarunas, kurās piedalījās Krievijas, Ukrainas un ASV delegācijas, notika gada sākumā, taču tās tika pārtrauktas pēc kara sākšanās Irānā.
Nesen ASV valsts sekretārs Marko Rubio atzina, ka samits Ankoridžā, kurā piedalījās Tramps un Krievijas diktators Vladimirs Putins, nedeva rezultātus, un tagad, lai izbeigtu Krievijas un Ukrainas karu, ir vajadzīgas jaunas idejas.
Jūlijā Zelenskis pauda cerību, ka nākamās trīspusējās sarunas izdosies organizēt šoruden, kad Krievija būs atbildējusi uz dažiem jauniem miera priekšlikumiem. Maskavā gaida Trampa īpašo pārstāvju Stīvena Vitkofa un Džareda Kušnera vizīti.
"Tika runāts arī par diplomātiju - ir svarīgi aktivizēt diplomātisko procesu. Mūsu komandas saskaņos turpmākās saziņas detaļas," paziņoja Zelenskis.
Viņš arī izteica Trampam līdzjūtību saistībā ar republikāņu senatora Lindsija Greiema nāvi, nosaucot Greiemu par īstu Ukrainas draugu. Vēlāk Zelenskis apmeklēs Greiema bēres Vašingtonā.