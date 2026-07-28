Meža ugunsgrēki Francijā un Spānijā: evakuēti jau 300 000 cilvēku; tuvojas jauns karstuma vilnis
Francijā un Spānijā ugunsdzēsēji otrdien turpināja cīņu ar plašiem meža ugunsgrēkiem, kuru dēļ abās valstīs evakuēti aptuveni 300 000 cilvēku, pavēstīja varasiestādes.
Francijas rietumos Bordo apkaimē otrdien evakuēti vēl 4000 cilvēku, savukārt Spānijas premjerministrs Pedro Sančess apliecināja, ka viņa valstī cīņā ar ugunsnelaimi beidzot redzama gaisma tuneļa galā.
Spānijas Iekšlietu ministrija paziņoja, ka otrdienas pēcpusdienā tiks atcelti evakuācijas rīkojumi 13 pašvaldībās.
Tiesa, šonedēļ Rietumeiropu skars jauns karstuma vilnis. Saskaņā ar meteorologu prognozēm, no otrdienas Francijā un no trešdienas Spānijā atgriezīsies augstas gaisa temperatūras.
Pēdējo sešu dienu laikā Francijā uz rietumiem no Bordo plosās meža ugunsgrēks, kas ir valstī lielākais kopš 1949. gada.
Šī ugunsgrēka dēļ evakuēti vairāk nekā 220 000 cilvēku, liesmās iznīcinātas 240 mājas.
Kā pavēstīja prefekta birojs, lai gan nakts stundās novērota degšana, tā tika kontrolēta un izdegusī teritorija nav paplašinājusies.
Spānijā vissmagākie ugunsgrēki plosījušies uz rietumiem no galvaspilsētas Madrides.
Premjerministrs Sančess otrdien atzina, ka "mēs patiešām esam panākuši lūzumu, un cīņā pret šiem ugunsgrēkiem sākam saskatīt gaismu tuneļa galā".
Spānijā ugunsgrēki iznīcinājuši 77 000 hektāru lielas platības, 60 000 cilvēku evakuēti.
Spānijas meteoroloģiskā aģentūra AEMET brīdināja par jaunu karstuma vilni, kas sāksies trešdien un ilgs vismaz līdz nedēļas beigām, prognozējot, ka temperatūra ziemeļaustrumos sasniegs 42, bet centrālajā daļā - 39 grādus.
Arī "MeteoFrance" prognozē, ka Francijā no otrdienas būs vēl karstāks laiks - līdz 40 grādiem.