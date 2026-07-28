Jenots, kurš kļuva par pasaules sensāciju! Interneta lietotāji visā pasaulē nespēj valdīt sajūsmu. VIDEO
Sociālo tīklu lietotāju sirdis visā pasaulē ir iekarojis kāds Sietlas savvaļas jenots vārdā Džimotijs, kura amizantā gaita un neparastais izskats piesaistījis miljoniem cilvēku uzmanību.
Sākumā video autore domāja, ka viņas pagalmā ieskrējis īpatnējs kaķis, taču, ieskatoties vērīgāk, tas izrādījās jenots.
Veterinārārsti, noskatoties šo video, secinājuši, ka Džimotijam, visticamāk, ir ļoti reta iedzimta patoloģija – īsā mugurkaula sindroms. Šīs slimības dēļ dzīvnieka skriemeļi ir saspiesti kopā, viņam praktiski nav kakla un viss ķermenis izskatās sabīdīts uz priekšu.
Par laimi, kā liecina vietējo iedzīvotāju novērojumi un nesen publiskotie kadri no Džimotija bērnības, dzīvnieciņš nekad nav bijis pamests. Kamēr jenots vēl bija mazs un neveikls, māte un pārējie ģimenes mazuļi par viņu pašaizliedzīgi gādāja un palīdzēja pārvietoties.
Tagad Džimotijs ir pieaudzis un pilnīgi patstāvīgs. Par spīti savai īpatnējai, lēkājošajai gaitai, viņš veikli rāpjas pa kāpnēm un žogiem, ikdienā izbaudot īsta pilsētas "karaļa" statusu.
Neparastais dzīvnieks jau ir kļuvis par Sietlas neoficiālo talismanu – pilsētas beisbola komanda "Seattle Mariners" viņam par godu pat laidusi klajā īpašu fanu kreklu sēriju.