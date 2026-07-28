Traģēdija Igaunijā: pārdrošs pusaudžu "triks" uz auto pārsega beidzas ar 16 gadus veca zēna nāvi
Igaunijas sabiedrību un policiju šokējis traģisks negadījums Harju apriņķī, kur jauniešu pārdroša izklaide uz braucošas automašīnas pārsega prasījusi pusaudža dzīvību.
Kā ziņo Igaunijas mediji, incidents notika 27. jūnijā vēlu vakarā Rummu ciematā. Grupa jauniešu izlēma sarīkot bīstamu braucienu – 16 gadus vecs pusaudzis uzkāpa uz kustībā esošas automašīnas "Volkswagen" priekšējā kapota.
Liktenīgā bremzēšana
Pie automašīnas stūres atradās 18 gadus vecs jaunietis. Brauciena laikā vadītājs pēkšņi nospieda bremžu pedāli.
Trieciena un inerces rezultātā uz kapota sēdošais zēns nepaspēja noturēties un no liela augstuma nokrita uz asfalta, gūstot dzīvībai bīstamas traumas. Operatīvie dienesti cietušo pusaudzi kritiskā stāvoklī nekavējoties nogādāja slimnīcā. Neskatoties uz mediķu ilgstošu cīņu par zēna dzīvību, gūtās traumas bija pārāk smagas, un slimnīcā viņš mira.
Autovadītājs bijis skaidrā
Igaunijas tiesībsargājošās iestādes uzsākušas kriminālprocesu, lai noskaidrotu precīzus traģēdijas apstākļus.
Policijas veiktā pārbaude liecina, ka 18 gadus vecais automašīnas vadītājs nav atradies alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmē, kā arī viņam bija derīga autovadītāja apliecība.
Likumsargi atkārtoti vēršas pie vecākiem un jauniešiem ar brīdinājumu: sociālajos tīklos redzamie "izaicinājumi" un vēlme pēc asām izjūtām uz ceļa var beigties dažu sekunžu laikā, neatgriezeniski salaužot vairāku ģimeņu dzīves.