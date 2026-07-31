Spānijas ciemats piedāvā bezmaksas mājokli un darbu, taču ir viens nosacījums
Spānijas ciemats Areniljasa, kurā dzīvo tikai 45 iedzīvotāji, meklē jaunus iemītniekus.
Lai apturētu iedzīvotāju skaita samazināšanos, vietējā pašvaldība piedāvā bezmaksas mājokli, pastāvīgu darbu un iespēju pārvaldīt ciemata bāru.
Areniljasa atrodas Sorijas provincē, kas ir daļa no tā dēvētās "iztukšotās Spānijas" – reģioniem, kuros iedzīvotāju skaits gadu desmitiem samazinās, jo cilvēki no laukiem pārceļas uz pilsētām, vēsta "Observatornews".
Pašvaldība brīdina, ka bez jaunu iedzīvotāju piesaistes ciemats var zaudēt iespēju nodrošināt pamatpakalpojumus un uzturēt sabiedrisko dzīvi.
Pārcelšanās programma paredz vairākas priekšrocības ģimenēm, kas piekritīs pastāvīgi apmesties Areniljasā.
Topošajiem iedzīvotājiem tiek piedāvāts:
- pilnībā izremontēts mājoklis bez īres maksas;
- pastāvīgs darbs pašvaldības ēku uzturēšanā un remontā;
- iespēja pārvaldīt vietējo bāru un sabiedrisko centru, kas ir galvenā ciemata iedzīvotāju tikšanās vieta.
Mājoklis pieder pašvaldībai un ir pilnībā sagatavots dzīvošanai. Jaunajiem iemītniekiem būs jāmaksā vien komunālie maksājumi – par elektrību, ūdeni un apkuri.
Kas var pieteikties?
Priekšroka tiks dota ģimenēm, vēlams ar skolas vecuma bērniem, kuras ir gatavas dzīvot ciematā vismaz gadu un aktīvi iesaistīties vietējās kopienas dzīvē.
Tāpat priekšroka būs kandidātiem ar pieredzi būvniecībā vai radniecīgās profesijās. Par priekšrocību tiks uzskatīta arī pieredze kafejnīcas, bāra vai cita sabiedriskās ēdināšanas uzņēmuma vadīšanā.
Pieteikties var Spānijas, Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi, kā arī citu valstu pilsoņi, kuriem jau ir derīga uzturēšanās un darba atļauja Spānijā.
Kādi ir dzīves apstākļi?
Bērni mācīsies skolā kaimiņu pilsētā Berlanga de Duero, kas atrodas aptuveni 20 kilometru attālumā no ciemata. Skolēniem tiek nodrošināts bezmaksas transports.
Ciematā ir pieejams arī ātrgaitas internets, kas ļauj strādāt attālināti. Savukārt lielveikali, medicīnas iestādes un lielākā daļa veikalu atrodas tuvējās apdzīvotajās vietās.
Interesentiem jāsazinās ar Areniljasas pašvaldību un jāiesniedz pieteikums, norādot ģimenes sastāvu, pārcelšanās iemeslus, profesionālo pieredzi, kā arī, ja tāda ir, pieredzi sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumu vadīšanā.
Tiek norādīts, ka Areniljasa nav vienīgā apdzīvotā vieta Spānijā, kas cenšas apturēt iedzīvotāju skaita samazināšanos. Dažādos valsts reģionos arvien biežāk tiek piedāvāts bezmaksas mājoklis, finansiāls atbalsts un darba iespējas, lai piesaistītu jaunus iedzīvotājus lauku teritorijām.