Rumānija sastopas ar dārgo pretgaisa aizsardzības realitāti: 400 000 dolāru raķetes pret 20 000 dolāru droniem
Rumānija trīs dienu laikā iztērēja aptuveni 1,5 miljonus eiro, lai notriektu trīs Krievijas dronus, kas pārkāpa valsts gaisa telpu. Lielākā daļa izmaksu radās, izmantojot F-16 iznīcinātāju raķetes.
Rumānijas medijs "Digi24" vēsta, ka valsts militārie spēki saskārušies ar to, cik dārgi izmaksā lētu bezpilota lidaparātu notriekšana, izmantojot augstas vērtības ieročus. Aptuveni 1,5 miljoni eiro tika iztērēti, lai trīs dienu laikā notriektu trīs dronus, kas bija ielidojuši Rumānijas gaisa telpā.
Gandrīz visas izmaksas veidoja raķetes. Lielākā daļa izdevumu radās, izmantojot no iznīcinātājiem "F-16" izšautās "AIM-9X" raķetes, kuru cena ir aptuveni 400 000 ASV dolāru par vienību.
Trīs dronu notriekšanai tika izlietotas trīs raķetes, kas izmaksāja aptuveni 1,2 miljonus ASV dolāru. Pieskaitot iznīcinātāju lidojumu stundas un tehniskās apkopes izmaksas, kopējās trīs operāciju izmaksas sasniedza aptuveni 1,75 miljonus ASV dolāru.
Šie trīs notriekšanas gadījumi notika 24., 25. un 26. jūlijā, kad Rumānijas iznīcinātāji pirmo reizi atklāja uguni uz droniem, kas pārkāpa valsts gaisa telpu, nevis tikai pavadīja tos ārpus tās. Rumānijas Aizsardzības ministrija tagad meklē ekonomiskākus risinājumus šādu draudu neitralizēšanai.
Izmaksu problēma, kuru Ukraina jau atrisināja
Kā norāda publikācijas autori, Rumānija pašlaik saskaras ar to pašu ekonomisko izaicinājumu, kas jau vairākus gadus raksturo pretgaisa aizsardzību karā Ukrainā. Krievijas "Shahed" jeb "Geran" tipa drona izmaksas tiek lēstas 10 000–50 000 ASV dolāru apmērā, savukārt viena Rietumos ražota gaiss–gaiss raķete, kas spēj to notriekt, maksā daudzkārt vairāk. Rumānija katra drona iznīcināšanai izmantoja aptuveni 400 000 ASV dolāru vērtu AIM-9X raķeti.
Publikācijā norādīts, ka Ukraina divu gadu laikā būtiski samazinājusi viena drona pārtveršanas izmaksas, plaši ieviešot lētus pārtvērējdronus, kas spēj iznīcināt "Shahed" tipa dronus par dažiem tūkstošiem dolāru, izveidojot mobilās ložmetēju grupas un atjaunojot vecāku zenītlielgabalu izmantošanu. Mērķis bija izvairīties no situācijas, kurā aptuveni miljonu dolāru vērta raķete tiek izmantota pret dronu, kura vērtība ir tikai ap 20 000 ASV dolāru, jo ilgtermiņā šāda pieeja aizstāvjiem ir finansiāli neizdevīga.
Medijs "Digi24" norāda, ka Rumānija nākotnē varētu dronus pārtvert lētāk, izmantojot helikopterus un to borta ložmetējus raķešu vietā. Tā ir viena no zemo izmaksu metodēm, ko savulaik sāka plaši izmantot arī Ukraina.
Droni turpina ielidot, jo karš notiek Rumānijas kaimiņvalstī
Kā norāda publikācijas autori, trīs dienas pēc kārtas fiksētie dronu ielidojumi nav nejaušība, bet gan Krievijas kara pret Ukrainu blakusparādība. Rumānijai ir aptuveni 650 kilometrus gara robeža ar Ukrainu, un Krievijas trieciendroni, kas tiek raidīti pret Ukrainas ostām pie Donavas, regulāri novirzās no kursa vai ielido Rumānijas gaisa telpā. Kara laikā šādi incidenti NATO teritorijā fiksēti jau vairākkārt.
29. maijā Krievijas "Geran-2" drons trāpīja dzīvojamai ēkai Rumānijas pilsētā Galacā, ievainojot cilvēkus NATO un Eiropas Savienības dalībvalstī. Tieši šādu incidentu dēļ Rumānija mainījusi savu pieeju un no dronu pavadīšanas ārpus gaisa telpas pārgājusi pie to notriekšanas.
Rumānija izsauc Krievijas vēstnieku un izraidīs Krievijas diplomātu
Pēc Rumānijas ārlietu ministra rīkojuma 27. jūlijā uz Ārlietu ministriju tika izsaukts Krievijas Federācijas vēstnieks Bukarestē.
Šis solis tika sperts, reaģējot uz atkārtotajiem Rumānijas gaisa telpas pārkāpumiem no 2026. gada 24. līdz 26. jūlijam, kuru laikā Rumānijas bruņotie spēki notrieca trīs dronus, kas bez atļaujas bija ielidojuši valsts teritorijā.
Tikšanās laikā Krievijas vēstniekam tika uzrādīti Rumānijas teritorijā notriektā drona fragmenti. Kā norāda Rumānijas Ārlietu ministrija, prokuratūras veiktajā izmeklēšanā apstiprināts, ka šīs detaļas ir Krievijas izcelsmes. Vēstnieks to noraidīja kā "propagandistisku cirku", apgalvojot, ka virs Rumānijas nav bijuši Krievijas droni.
Upon instructions from the Minister of Foreign Affairs, the Ambassador of the Russian Federation to Bucharest was summoned today to the headquarters of the Ministry of Foreign Affairs.— Ministry of Foreign Affairs of Romania 🇷🇴 (@MAERomania) July 27, 2026
The summoning came as a firm response to the repeated violations of Romania’s airspace between… pic.twitter.com/SgWuBbHX8P
Rumānijas puse pauda stingru protestu pret šīm, tās vērtējumā, nelikumīgajām un bezatbildīgajām darbībām, uzsverot, ka atbildība par notikušo ir skaidri nosakāma.
Tāpat tika uzsvērts, ka Krievijas Federācijas turpmāki Rumānijas gaisa telpas pārkāpumi ir absolūti nepieļaujami, jo tā vienlaikus ir arī NATO un Eiropas Savienības gaisa telpa.
Rumānijas Ārlietu ministrija paziņoja, ka Krievijas Federācija uzņemas pilnu atbildību par šiem nopietnajiem incidentiem un reģionālās drošības situācijas pasliktināšanos.
Tikšanās laikā Krievijas vēstniekam tika nodota arī oficiāla diplomātiskā nota, kurā paziņots par lēmumu pasludināt vienu no Krievijas vēstniecības Bukarestē diplomātiem par nevēlamu personu. Viņam dots piecu dienu termiņš Rumānijas teritorijas pamešanai.
Vienlaikus Rumānijas Ārlietu ministrija atsaukusi Rumānijas vēstnieku Krievijā uz konsultācijām Bukarestē.
Rumānija norādīja, ka arī turpmāk cieši koordinēs savu rīcību ar NATO un Eiropas Savienības sabiedrotajiem un partneriem, vienlaikus saglabājot apņemšanos veikt visus nepieciešamos pasākumus valsts drošības un savu iedzīvotāju aizsardzībai.