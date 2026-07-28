Spēcīga zemestrīce satricina Japānu: izcēlušies ugunsgrēki, tūkstošiem palikuši bez elektrības
Japānas dienvidrietumus otrdien satricināja spēcīga 6,8 magnitūdu zemestrīce, kas izraisījusi ugunsgrēkus, elektroapgādes traucējumus un ievainojusi desmitiem cilvēku. Sākotnēji tika izsludināts arī cunami brīdinājums, taču vēlāk tas atcelts.
Zemestrīce notika plkst. 16.27 pēc vietējā laika netālu no Uto pilsētas Kumamoto prefektūrā. ASV Ģeoloģijas dienests (USGS) sākotnēji novērtēja tās stiprumu ar 7,1 magnitūdu, taču vēlāk to precizēja līdz 6,8 magnitūdām.
Japānas premjerministre Sanae Takači informēja, ka saņemtas ziņas par bojājumiem ēkām, ceļiem un tiltiem. Savukārt Kumamoto starptautiskā lidosta drošības apsvērumu dēļ uz laiku pārtrauca darbu.
Japānas sabiedriskais medijs "NHK" vēsta, ka visvairāk cietusi Kumamoto prefektūra, kur reģistrēti vairāki ugunsgrēki un desmitiem ievainoto. Vienā no Hikavas pilsētas slimnīcām mediķi sniedza palīdzību vismaz 50 zemestrīcē cietušajiem.
Pēc zemestrīces tika izsludināts cunami brīdinājums piekrastes teritorijām ap Ariakes un Jatsuširo jūrām, taču neilgi pēc tam Japānas Meteoroloģijas aģentūra to atcēla.
Vienlaikus iedzīvotāji brīdināti, ka tuvākajās dienās iespējami arī spēcīgi pēcgrūdieni.
Kumamoto prefektūra jau iepriekš piedzīvojusi postošas zemestrīces – 2016. gadā spēcīgu grūdienu sērijā dzīvību zaudēja 278 cilvēki. Šoreiz pagaidām nav ziņu par bojāgājušajiem, taču glābšanas dienesti turpina izvērtēt postījumu apmēru.