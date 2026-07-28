Vroclavā aizturēti divi vīrieši, kuri brutāli piekāva ukraiņu pāri; viens no viņiem ir bokseris, kurš mēģināja bēgt no pilsētas
Polijas policija aizturējusi divus vīriešus, kuri tiek turēti aizdomās par brutālu uzbrukumu ukraiņu pārim Vroclavā. Par to 27. jūlijā paziņoja Polijas iekšlietu ministrs Marčins Kerviņskis.
Sociālajos tīklos publicētajos video redzams, kā trīs vīrieši uzbrūk 21 gadu vecam Ukrainas pilsonim un viņa 20 gadus vecajai partnerei, kura guva ievainojumus, mēģinot viņu aizstāvēt. Polijas policija norādīja, ka noziegums, iespējams, bija motivēts ar cietušo valstspiederību.
Abi cietušie ar neatliekamās medicīniskās palīdzības automašīnu tika nogādāti slimnīcā. Sievietei bija nepieciešams sašūt auss brūci.
Polijas ziņu aģentūrai PAP Vroclavas policijas pārstāve Aleksandra Freusa sacīja, ka "agresija sākās pēc strīda veikala rindā, bet vēlāk vīrieši uz ielas uzbruka Ukrainas pilsonim."
"Brutāla vardarbība nekad nepaliks nesodīta," platformā X rakstīja Kerviņskis, piebilstot, ka Vroclavas policija aizturējusi divus uzbrukumā aizdomās turētos.
Pēc ministra teiktā, abi aizturētie jau iepriekš bijuši sodīti. Viens no aizturētajiem — labi zināms bokseris ar plašu sodāmības vēsturi — pēc uzbrukuma mēģināja pamest Vroclavu, taču uz automaģistrāles viņu aizturēja Polijas policijas specvienība.
Aizturētie ir 27 un 45 gadus veci. Polijas policija pašlaik turpina meklēt trešo personu, kura, pēc izmeklētāju domām, bija iesaistīta uzbrukumā. Visiem trim aizdomās turētajiem draud līdz pieciem gadiem ilgs cietumsods.
Ukrainas ārlietu ministrs Andrijs Sibiha pēc aizturēšanas sociālajos tīklos pateicās Polijas varasiestādēm par "ātro, izlēmīgo un nekavējošo reakciju".
Viņš aicināja veikt rūpīgu izmeklēšanu un nodrošināt taisnīgu sodu visiem vainīgajiem. Vienlaikus Sibiha mudināja Polijas politiķus pārtraukt retoriku, kas veicina naidīgu attieksmi pret ukraiņiem.
"Vēlreiz aicinu atsevišķus Polijas politiķus pārtraukt kurināt naidu, kas galu galā pārvēršas konkrētos vardarbības aktos uz ielām. Mums nepieciešams dialogs un savstarpēja cieņa, nevis iemeslu meklēšana naidam," viņš sacīja.
Uzbrukums Vroclavā noticis laikā, kad Polijā pēdējos mēnešos pieaug vardarbības gadījumu skaits pret Ukrainas pilsoņiem, ko pavada saspīlējums abu valstu attiecībās.
Saskaņā ar laikraksta "Rzeczpospolita" datiem Polijas policija 2026. gada pirmajā pusgadā saņēmusi 180 ziņojumus par naida noziegumiem pret Ukrainas pilsoņiem, kas ir par 30% vairāk nekā attiecīgajā periodā pērn. Izdevums arī norāda, ka sabiedriskās domas aptaujas liecina par pieaugošu negatīvu attieksmi pret Ukrainu un mazāku atbalstu Ukrainas bēgļu uzņemšanai.
Saspīlējums saasinājās pēc tam, kad Ukraina vienu no savām militārajām vienībām nosauca Otrā pasaules kara laika Ukrainas Sacelšanās armijas (UPA) vārdā. Ukrainā UPA tiek uzskatīta par pretošanās kustību pret padomju varu, savukārt Polijā tā tiek saistīta ar Volīnijas slaktiņiem, kuros tika nogalināts liels skaits poļu civiliedzīvotāju mūsdienu Rietumukrainas teritorijā.