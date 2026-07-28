VIDEO: Ukrainas dronu uzbrukums skāris rūpnīcu, kas piegādā aprīkojumu Krievijas elektrostacijām
Maskavas apgabala Čehovas pilsētā dronu uzbrukumā cietusi rūpnīca, kurai ir stratēģiska nozīme Krievijas enerģētikas nozarē. Pēc Ukrainas avotu sniegtās informācijas, uzņēmums ražo produkciju, ko izmanto Krievijas elektrostacijās.
Naktī uz 28. jūliju Ukrainas bezpilota lidaparāti uzbruka stratēģiskiem objektiem Krievijas Maskavas apgabalā. Pēc provizoriskas informācijas, bojājumi nodarīti Čehovas pilsētā esošajai rūpnīcai "Gidrostalkonstrukcija", kas piegādā komponentus elektrostacijām un hidrotehniskajiem objektiem, liecina sociālajos tīklos publicētā informācija.
Gaisa trauksme Maskavas apgabalā tika izsludināta neilgi pēc pusnakts. Maskavas mērs Sergejs Sobjaņins apgalvoja, ka līdz pulksten 5:14 Krievijas pretgaisa aizsardzība esot notriekusi 45 Ukrainas dronus, kas lidojuši Krievijas galvaspilsētas virzienā.
Maskavas apgabala Čehovas iedzīvotāji sociālajos tīklos ziņoja, ka droni uzbrukuši rūpnīcai "Gidrostalkonstrukcija". Internetā publicētajos fotoattēlos un video redzams, ka gaisa triecienos cietuši objekti gan pilsētā, gan tās apkārtnē.
"Gidrostalkonstrukcija" ir Krievijai stratēģiski nozīmīgs uzņēmums, jo ražo dažādus komponentus elektrostacijām un hidrotehniskajām būvēm. Izdevums apgalvo, ka rūpnīcas produkcija tiek izmantota arī militāras un citas stratēģiskas nozīmes infrastruktūras darbības nodrošināšanai.
Maskavas apgabala gubernators Andrejs Vorobjovs situāciju Čehovā vēl nav komentējis. Tāpat oficiālus paziņojumus pagaidām nav sniegušas Krievijas centrālās varasiestādes.
Maskava un Maskavas apgabals tiek uzskatīti par vienu no visblīvāk aizsargātajiem reģioniem Krievijā, kur izvietota daudzslāņaina pretgaisa aizsardzības sistēma. Tomēr Ukraina vairākkārt veikusi sekmīgus triecienus šajā reģionā. Šā gada jūnijā Ukrainas droni un raķetes vairākkārt uzbruka Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai.