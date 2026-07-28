Pie Baltkrievijas robežas atklāj slepenu pazemes tuneli uz Lietuvu
Lietuvas robežsargi pie Baltkrievijas robežas atklājuši pazemes tuneli, kas, iespējams, bija paredzēts nelegālo migrantu nokļūšanai valstī. Tunelis gan vēl nebija pilnībā pabeigts, tādēļ to izmantot nebija iespējams, informē Lietuvas Valsts robežsardzes dienests (VSAT).
Trešdienas rītā Lietuvas Valsts robežsardzes dienesta (VSAT) Varēnas robežsardzes pārvaldes Kabeļu robežapsardzības posteņa amatpersonas, izmantojot tehniskos līdzekļus, kas fiksē zemes virsmas vibrācijas, netālu no Piešķu ciema Varēnas rajonā konstatēja aizdomīgas pazīmes, kas liecināja par iespējamu pazemes tuneļa rakšanu no Baltkrievijas puses.
Lai pārbaudītu aizdomas, tika piesaistīti Polijas robežsardzes speciālisti, kuriem ir pieredze šādu objektu atklāšanā un kuri ieradās ar īpašu tuneļu meklēšanas aprīkojumu. Veicot izpēti un rakšanas darbus ar ekskavatoru, aptuveni pusotra metra dziļumā tika atklāts apmēram vienu metru plats tunelis.
Noskaidrots, ka tas no Baltkrievijas teritorijas stiepās aptuveni piecus metrus pāri valsts robežai Lietuvas teritorijā. Tomēr tunelim vēl nebija izveidota izeja Lietuvas pusē, tādēļ nelegālie migranti vai citas personas to nevarēja izmantot, lai nelikumīgi iekļūtu valstī.
Par nelikumīgu valsts robežas šķērsošanu Lietuvas robežsardze sākusi pirmstiesas izmeklēšanu, ko uzrauga Alītas rajona prokuratūras prokurors. Par šādu noziedzīgu nodarījumu Lietuvā paredzēts naudas sods, arests vai brīvības atņemšana uz laiku līdz diviem gadiem.
Pēc visu procesuālo darbību pabeigšanas tunelis, kas veda no Baltkrievijas, tika aizbērts.