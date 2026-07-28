"Situācija kļūst arvien nopietnāka!" Kļuvis zināms, uz ko drošības struktūras mudina Putinu
Pēc parlamenta vēlēšanām Kremlis varētu pieņemt virkni sarežģītu un sabiedrībā nepopulāru lēmumu, vēsta Krievijas neatkarīgais izdevums "Verstka", atsaucoties uz avotiem politiskajās un drošības struktūrās.
Jau šoruden Kremlis varētu īstenot vairākus nepopulārus lēmumus, jo ieilgušais karš, kā tiek apgalvots, ir būtiski izsmēlis valsts resursus. Tiek pieļauts, ka varētu tikt ieviests kara stāvoklis, izsludināta jauna mobilizācijas kārta, pastiprināta cenzūra un represijas, kā arī pat apsvērta iedzīvotāju banku noguldījumu piespiedu izmantošana.
Par to, atsaucoties uz vairākiem avotiem Krievijas politiskajās un drošības struktūrās, ziņo Krievijas neatkarīgais izdevums "Verstka".
Kāds avots Krievijas Valsts domē izdevumam sacījis: "Valsts situācija kļūst arvien nopietnāka… Iespējams, bez galējiem pasākumiem to vairs neizdosies stabilizēt."
Krievijas varas augstākajos ešelonos arvien aktīvāk izplatās runas par gaidāmajām pārmaiņām. Pēc anonīmu avotu teiktā, daudzi ir pārliecināti, ka pēc parlamenta vēlēšanām tiks ieviesti nepopulāri pasākumi, kas skars lielāko daļu Krievijas iedzīvotāju.
Krievijas neatkarīgais izdevums "Verstka", atsaucoties uz avotiem politiskajās un drošības struktūrās, vēsta, ka tiek apspriesta iespēja ieviest kara stāvokli vai atsevišķus tā elementus. Tam pietiktu ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina dekrētu.
Pēc izdevuma avotu teiktā, šāds solis nozīmētu stingrāku valsts kontroli un represiju pastiprināšanu. Tiek apgalvots, ka šo ieceri atbalsta drošības struktūru pārstāvji, kuri uzskata, ka pienācis laiks piespiedu kārtā plašāk iesaistīt sabiedrību karā pret Ukrainu.
Vēl viena bieži apspriestā tēma esot jauna mobilizācijas kārta. Kā raksta "Verstka", vairāki avoti uzskata, ka tā kļūst arvien ticamāka, jo Krievijas bruņotie spēki saskaras ar nopietnu karavīru trūkumu frontē un to virzība kaujas laukā ir būtiski palēninājusies.
Izdevums apgalvo, ka astoņi ar Kremli saistīti avoti, viens avots, kas esot pietuvināts Krievijas Federālajam drošības dienestam (FDD), kā arī vairāki sarunu biedri kara komisariātos apstiprinājuši, ka sagatavošanās notiek, taču galīgais lēmums vēl neesot pieņemts.
Viens no avotiem norādījis, ka rudenī varētu tikt pieņemti "ļoti stingri lēmumi", ja neizdosies palielināt līgumkaravīru skaitu.
"Augustā vai septembrī jautājums kļūs ļoti ass — ko darīt ar cilvēkresursu trūkumu frontē," sacījis avots.
Cits sarunu biedrs apgalvojis, ka Krievijas reģioniem vairs nepietiek līdzekļu lielajām prēmijām par iestāšanos armijā, savukārt Aizsardzības ministrijai esot problēmas pat ar karavīru ekipējuma nodrošināšanu.
Ekonomisko grūtību dēļ, pēc izdevuma rakstītā, tiek apspriesta arī iespēja samazināt sociālās garantijas, palielināt nodokļus un pat izmantot iedzīvotāju banku noguldījumus valsts vajadzībām. Tāpat tiek prognozēta cenzūras un represiju pastiprināšana.
Savukārt žurnālists Ivans Jakovina uzskata, ka šāda notikumu attīstība varētu paātrināt pašreizējā Krievijas politiskā režīma vājināšanos.
"Verstka" raksta, ka Putins pēc "vēlēšanām" apsver kara stāvokļa ieviešanu. Šodien viņš arī parakstīja dekrētu par bruņoto spēku štata palielināšanu un uzdeva sagatavot jauno budžetu, paredzot kara turpināšanos. Izskatās, ka mobilizācija kļūst gandrīz neizbēgama. Manuprāt, pašreizējos apstākļos tas valstij un režīmam radīs spēcīgus satricinājumus," pauda Jakovina.