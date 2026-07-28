Ugunsgrēki Rietumeiropā kļūst nekontrolējami - evakuēti simtiem tūkstošu cilvēku
Francijā un Spānijā ugunsdzēsēji turpina cīņu ar vieniem no postošākajiem mežu ugunsgrēkiem pēdējo gadu laikā. Lai gan dažviet liesmu izplatīšanos izdevies apturēt, sinoptiķi brīdina – jau tuvākajās dienās reģionu sasniegs jauns karstuma vilnis, kas situāciju var atkal strauji pasliktināt.
Vissmagākā situācija šobrīd ir Francijas dienvidrietumos pie Bordo, kur uguns iznīcinājusi aptuveni 42 000 hektāru mežu – teritoriju, kas ir aptuveni četras reizes lielāka par Parīzi. Ugunsdzēsējiem nakts laikā izdevās ierobežot vairākus jaunus uzliesmojumus, tomēr amatpersonas brīdina, ka sausums un vējš jebkurā brīdī var atjaunot liesmu izplatīšanos.
Līdz šim no uguns skartajiem reģioniem Francijā evakuēti aptuveni 220 000 cilvēku, tostarp vietējie iedzīvotāji un tūristi. Kaimiņvalstī Spānijā savas mājas nācies atstāt vēl desmitiem tūkstošu cilvēku, bet vairākos reģionos joprojām turpinās dzēšanas darbi.
Francijas prezidents Emanuels Makrons situāciju raksturojis kā smagāko kopš Otrā pasaules kara. Viņš pateicies ugunsdzēsējiem un glābējiem par darbu ekstremālos apstākļos, vienlaikus uzsverot, ka tuvākās dienas būs izšķirošas.
Papildu bažas rada jaunais karstuma vilnis. Francijā gaisa temperatūra tuvākajās dienās vietām sasniegs 37 grādus, bet Spānijā termometra stabiņš var pakāpties pat līdz 42 grādiem. Karstums, sausums un vējš ievērojami palielina risku, ka ugunsgrēki var plosīties no jauna vai izplatīties vēl plašāk.