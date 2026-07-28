VIDEO: Krievijas Valsts domes spīkers Volodins skandē prims 15 gadiem plaši izmantotu lozungu, bet sanāk visai neveikli
Incidents notika 27. jūlijā Valsts domes pēdējā sēdē pirms sasaukuma noslēguma. Krievijas Valsts domes priekšsēdētājs Vjačeslavs Volodins pēdējo 8. sasaukuma sēdi noslēdza ar mēģinājumu skandēt pirms 15 gadiem izmantotu lozungu Krievijas diktatora Putina atbalstam, bet viss izvērtās visai neveikli.
Savā uzrunā Volodins atkārtoti pauda atbalstu Krievijas karam pret Ukrainu, novēlot Krievijai "uzvaru". Pēc tam viņš mēģināja atdzīvināt pirms aptuveni 15 gadiem plaši izmantoto lozungu "Krievija. Putins. Uzvara", taču deputātu reakcija bija atturīga, un skandēšana plašu atsaucību neguva.
"Visiem novēlu uzvaru. Lai to panāktu, ir jāstrādā, jātic uzvarai un jādara viss, lai tā pienāktu pēc iespējas ātrāk. No tās ir atkarīga mūsu valsts — brīvas Krievijas — nākotne," sacīja Valsts domes priekšsēdētājs.
Runas noslēgumā Volodins piecas reizes atkārtoja lozungu "Krievija. Putins. Uzvara."
Šis lozungs nav jauns. To plaši izmantoja 2011.–2012. gada ziemā, kad visā Krievijā notika masu protesti pret iespējamu Valsts domes vēlēšanu rezultātu viltošanu. Toreiz to skandēja prokremlisko kustību dalībnieki.
Kā norāda publikācijas autori, Volodins lozungu atkārtoja samērā nepārliecinoši, un zīmīga bijusi arī deputātu reakcija. Viņi nesāka skandēt līdzi, bet vien vienaldzīgi aplaudēja.
Tam uzmanību pievērsa blogeris "Быть Или" ("Būt vai").
"Volodins pēc Putina atkal izgāzās ar saukļiem... Viņš mēģināja kopā ar zāli skandēt: "Krievija. Putins. Uzvara." Kad pēc pirmā mēģinājuma deputāti viņu neatbalstīja, Volodins īpaši vērsās pie kolēģiem: "Kolēģi, Krievija. Putins. Uzvara!" Kad arī tas nedeva rezultātu, viņš lozungu atkārtoja vēl trīs reizes, taču velti — deputāti neizrādīja nekādu entuziasmu un tikai formāli aplaudēja. Izskatās, ka nevienam tas vairs nav vajadzīgs — viņi vienkārši formāli pilda savus pienākumus," raksta blogeris.
Publikācijā arī norādīts, ka Krievijas amatpersonas jau vairāk nekā četrus gadus regulāri runā par gaidāmo uzvaru, taču, pēc autoru vērtējuma, situācija valstī turpina pasliktināties. Tiek apgalvots, ka pēdējos mēnešos Ukrainas bezpilota lidaparātu triecieni arvien biežāk skāruši Krievijas reģionus, radot loģistikas traucējumus, problēmas ar degvielas piegādēm un citas sekas.