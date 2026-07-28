VIDEO: Barselonā metro ugunsgrēka dēļ evakuē divas stacijas un hospitalizē desmitiem pasažieru
Foto: IMAGO/JNA Press
Pasaulē

VIDEO: Barselonā metro ugunsgrēka dēļ evakuē divas stacijas un hospitalizē desmitiem pasažieru

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

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Ugunsgrēks Barselonas metro izraisījis nopietnus satiksmes traucējumus un pasažieru evakuāciju.

VIDEO: Barselonā metro ugunsgrēka dēļ evakuē divas...

Aizdegšanās gaisvadu elektrolīnijā 1. metro līnijā lika slēgt divas stacijas, bet desmitiem cilvēku vērsās pēc palīdzības dūmu ieelpošanas dēļ.

Incidents notika Glories un El Clot staciju apkārtnē. Ugunsgrēka dēļ Glories stacija tika evakuēta, bet El Clot stacija slēgta.

Katalonijas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests informēja, ka mediķi palīdzējuši aptuveni 137 cilvēkiem. 39 pasažieri nogādāti slimnīcās ar simptomiem, kas saistīti ar dūmu ieelpošanu, taču neviena cilvēka veselības stāvoklis nav vērtēts kā dzīvībai bīstams.

Notikuma vietā strādāja avārijas dienesti, bet metro satiksme ugunsgrēka dēļ tika būtiski traucēta. Sociālajos tīklos publicētajos kadros redzama glābēju palīdzība pasažieriem un cilvēku evakuācija no stacijām.
 

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