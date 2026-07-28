VIDEO: Barselonā metro ugunsgrēka dēļ evakuē divas stacijas un hospitalizē desmitiem pasažieru
Ugunsgrēks Barselonas metro izraisījis nopietnus satiksmes traucējumus un pasažieru evakuāciju.
Aizdegšanās gaisvadu elektrolīnijā 1. metro līnijā lika slēgt divas stacijas, bet desmitiem cilvēku vērsās pēc palīdzības dūmu ieelpošanas dēļ.
Incidents notika Glories un El Clot staciju apkārtnē. Ugunsgrēka dēļ Glories stacija tika evakuēta, bet El Clot stacija slēgta.
🇪🇸 Barselonas metro ugunsgrēka dēļ evakuētas Glòries un El Clot stacijas, bet desmitiem pasažieru guvuši saindēšanos ar dūmiem. Ugunsgrēks izraisīja būtiskus metro satiksmes traucējumus.#Barselona #Katalonija #Spānijapic.twitter.com/PyKk01ia4G— BreakingLV (@breakinglv) July 28, 2026
Saskaņā ar Katalonijas neatliekamās…
Katalonijas neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests informēja, ka mediķi palīdzējuši aptuveni 137 cilvēkiem. 39 pasažieri nogādāti slimnīcās ar simptomiem, kas saistīti ar dūmu ieelpošanu, taču neviena cilvēka veselības stāvoklis nav vērtēts kā dzīvībai bīstams.
Notikuma vietā strādāja avārijas dienesti, bet metro satiksme ugunsgrēka dēļ tika būtiski traucēta. Sociālajos tīklos publicētajos kadros redzama glābēju palīdzība pasažieriem un cilvēku evakuācija no stacijām.