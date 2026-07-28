Putina tuvākā līdzgaitnieka sieva cenšas atbrīvoties no ES sankcijām un pieprasa vairāk nekā divus miljonus eiro
Krievijas prezidenta Vladimira Putina preses sekretāra Dmitrija Peskova sieva, bijusī olimpiskā čempione daiļslidošanā Tatjana Navka, vērsusies Eiropas Savienības Tiesā, cenšoties panākt pret viņu noteikto ES sankciju atcelšanu, liecina publiskotā informācija ES datubāzē.
51 gadu vecā Navka, kura dzimusi toreizējā Padomju Ukrainā, bet ir Krievijas pilsone, Eiropas Savienības sankciju sarakstā tika iekļauta 2022. gada jūnijā pēc Krievijas pilna mēroga iebrukuma Ukrainā. Vienlaikus sankcijas tika noteiktas arī Peskova meitai Jelizavetai un dēlam Nikolajam.
Tolaik Brisele norādīja, ka sankcijas, kas ietver ieceļošanas aizliegumu ES un finanšu ierobežojumus, noteiktas saistībā ar darbībām, kas grauj vai apdraud Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.
Saskaņā ar Eiropas Savienības Tiesā iesniegto prasību Navka apgalvo, ka sankciju piemērošanas pamatojums neesot pietiekami skaidri izklāstīts, pieļautas juridiskas un faktu izvērtējuma kļūdas, kā arī ES neesot pierādījusi pietiekamu saikni starp viņu un sankciju mērķi.
Papildus sankciju atcelšanai Navka no Eiropas Savienības Padomes pieprasa kompensāciju par materiālajiem zaudējumiem, reputācijai nodarīto kaitējumu un citiem nemateriālajiem zaudējumiem. Kopējā prasītā summa pārsniedz divus miljonus eiro.
Tikmēr līdzīgu prasību Eiropas Savienības Tiesā iesniegusi arī Jekaterina Ignatova – Krievijas valsts aizsardzības un rūpniecības koncerna "Rostec" vadītāja Sergeja Čemezova sieva –, kura tāpat cenšas panākt pret viņu noteikto ES sankciju atcelšanu.