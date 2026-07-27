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Islandes iedzīvotāji balso par iespējamu atgriešanos Eiropas Savienībā
Islandē pirmdien sākusies balsošana referendumā, kurā iedzīvotāji lems, vai atsākt sarunas par valsts pievienošanos Eiropas Savienībai. Oficiāli šīs sarunas ir apturētas jau vairāk nekā desmit gadus.
Referendums notiks 29. augustā, un tajā tiks uzdots jautājums: "Vai Islandei vajadzētu atsākt pievienošanās sarunas ar Eiropas Savienību?"
Islande iesniedza pieteikumu dalībai ES 2009. gadā pēc finanšu krīzes, kas izpostīja tās ekonomiku. Taču sarunas tika oficiāli apturētas 2015. gadā. Ja tās tiks atsāktas, galvenais strīdus jautājums būs zvejniecība un lauksaimniecība, kas ir Islandes ekonomikas stūrakmeņi.
Islandei jau tagad ir piekļuve Eiropas vienotajam tirgum, pateicoties dalībai Eiropas Ekonomikas zonā (EEZ), kas tai uzliek pienākumu pārņemt lielu daļu ES tiesību aktu. Tā ir arī Šengenas zonas dalībvalsts.
Ja referenduma rezultāts būs par labu sarunu atsākšanai, būs nepieciešams otrs balsojums par pašu dalības jautājumu.