Makrons ceļ trauksmi: Francija piedzīvo smagāko krīzi kopš Otrā pasaules kara
Francijā šobrīd plosās plaši mežu ugunsgrēki. Situāciju neatvieglo arī karstuma viļņi. Tikmēr Francijas prezidents Emanuels Makrons izteicies, ka valstij šis ir grūtākais laiks kopš Otrā pasaules kara.
Francijas ugunsdzēsēji diennakts režīmā cenšas savaldīt plašos mežu ugunsgrēkus, bet sinoptiķi jau tuvākajās dienās prognozē jaunu karstuma vilni ar gaisa temperatūru līdz pat +40 grādiem.
Makrons pateicās glābējiem par viņu darbu un aicināja ugunsdzēsējus "turēties". Viņš uzsvēra, ka pašlaik notiekošie ugunsgrēki ir bezprecedenta mēroga.
Varasiestādes brīdina, ka ugunsdzēsējiem atlicis mazāk nekā diennakts, lai ierobežotu liesmu izplatīšanos, pirms valsts dienvidrietumus sasniedz jauns karstuma vilnis. Karstais un sausais laiks var ievērojami apgrūtināt dzēšanas darbus un veicināt uguns izplatīšanos.
Plašie ugunsgrēki šovasar skāruši ne tikai Franciju, bet arī Spāniju. Abās valstīs drošības apsvērumu dēļ evakuēti vairāk nekā 360 000 cilvēku, jo Eiropa piedzīvo vienu no karstākajām vasarām novērojumu vēsturē.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Īpaši sarežģīta situācija izveidojusies netālu no Bordo, kur liesmas plosās aptuveni 15 kilometru attālumā no pilsētas. Francijas amatpersonas pieļauj, ka ugunsgrēku pilnīga likvidēšana var prasīt vairākus mēnešus, tādēļ dzēšanas darbos iesaistītie ugunsdzēsēji tiek regulāri mainīti, ierodoties papildspēkiem no dažādiem valsts reģioniem.
Meteorologi prognozē, ka jau trešdien Franciju sasniegs jauns, īpaši spēcīgs karstuma vilnis. Atlantijas okeāna piekrastē gaisa temperatūra pēcpusdienā var sasniegt +40 grādus, radot vēl lielākus izaicinājumus ugunsdzēsējiem un glābšanas dienestiem.