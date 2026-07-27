VIDEO. Vērsis ielec tribīnēs un trako starp skatītājiem!
Vairāki skatītāji ievainoti Kolumbijā, kad vēršu cīņas laikā zvērs pārlēca pāri norobežojošajai barjerai un drāzās caur skatītājiem tribīnēs.
Incidents notika 20. jūlijā Kolumbijas Tolimas departamenta Kojaimas pilsētā Neatkarības dienas svinību ietvaros rīkoto vēršu cīņu “corraleja” laikā. Vismaz četri cilvēki guvuši smagus ievainojumus.
“Corraleja” ir tradicionāls vēršu cīņu festivāls, kas galvenokārt notiek Kolumbijas Karību jūras piekrastes un Andu reģionos. No klasiskās spāņu koridas tā atšķiras ar to, ka arēnā vērsi tracina skatītāji, bet dzīvnieku pēc cīņas nenogalina.
Tolimas iekšlietu ministrs Rikardo Svaress kritizējis šo “izklaidi”, notikušo traģēdiju aprakstot kā “sekas vardarbībai, ko mēs, cilvēki, joprojām veicinām.”
“Mums jāmeklē jaunas izklaides formas un pasākumi, kas patiesi bagātina Tolimas kultūru,” viņa teikto citē “Need To Know”. “Šis gadījums pierāda, ka šāds barbarisms nav ne kultūra, ne drosmes apliecinājums. Vēršu cīņām Tolimā ir jāpieliek punkts. Tā ir pretīga prakse, kas sabiedrībai nedod pilnīgi nekādu labumu,” viņš sacīja, uzsverot, ka cilvēki nedrīkst meklēt izklaidi uz dzīvnieku ciešanu rēķina, izmantojot “vēršus, kuri nesaprot, kas ar viņiem notiek”.