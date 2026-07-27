VIDEO: Parīzē vīrietis ar diviem virtuves nažiem uz ielas uzbrūk sievietēm
Pirmdien, 27. jūlijā, Parīzē vīrietis ar virtuves nažiem uz ielas uzbruka trim sievietēm. Aizdomās turēto aizturējis ārpus dienesta esošs policists, uzbrukuma motīvi nav zināmi.
Parīzē vīrietis, bruņojies ar diviem virtuves nažiem, uzbrucis trim sievietēm, kuras ar dažādām traumām nogādātas slimnīcā. Uzbrucēju aizturēja ārpus dienesta esošs policists, taču uzbrukuma motīvs pagaidām nav zināms, ziņo "Euronews".
Francijas iekšlietu ministrs Lorāns Nunjess paziņoja, ka uzbrucēju aizturējis ārpus dienesta esošs policijas darbinieks, raksturojot viņa rīcību kā "drosmīgu".
Uzbrukums notika ap plkst. 11.30 Port de Klišī rajonā Parīzes ziemeļrietumos.
Pēc uzbrukuma slimnīcā nogādātas trīs sievietes — 19, 24 un 36 gadus vecas. Vietējie mediji vēsta, ka viena no cietušajām, iespējams, ir stāvoklī.
Divas sievietes guvušas smagus ievainojumus, tomēr viņu dzīvībai briesmas nedraud, informēja Nunjess. Vienai sadurts muguras lejasdaļā, otrai — vēderā.
Varasiestādes pagaidām nav apstiprinājušas uzbrucēja identitāti.
Pēc ministra teiktā, aizturēšanas laikā aizdomās turamais izteicis "nesakarīgus" apgalvojumus, taču viņš aicināja nesteigties ar secinājumiem par uzbrukuma motīviem.
Francijas Nacionālā pretterorisma prokuratūra paziņoja, ka uzrauga Parīzes prokuratūras veikto izmeklēšanu.
Šis uzbrukums noticis neilgi pēc traģiskā incidenta Berlīnē, kur, pēc sākotnējās informācijas, islāmistu radikalizēts vīrietis sestdien ar nomātu mikroautobusu ietriecās "Pride" gājiena dalībniekos, nogalinot vienu sievieti un ievainojot vēl 29 cilvēkus.
21 gadu veco Abdulu Balloutu policija nošāva pēc tam, kad viņš bija ietriecies svinību dalībnieku pūlī netālu no "Christopher Street Day" gājiena. Likumsargi paziņoja, ka viņš ir libāniešu izcelsmes Vācijas pilsonis.
"Viss, ko šeit redzam, liecina, ka tas bija islāmistu terorakts," notikuma vietā žurnālistiem paziņoja Vācijas iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints.