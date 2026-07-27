Tornādo Vācijā atstāj pamatīgus postījumus.
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Šodien 16:50
Tornādo Vācijā atstāj pamatīgus postījumus - cietušas desmitiem ēku
Vācijas ziemeļos svētdienas vakarā tornādo nodarījis postījumus aptuveni 50 ēkām, pavēstīja ārkārtas dienesti.
Tornādo Šlēsvigas-Holšteinas federālajā zemē traucies pāri Glikštatei un tās apkārtnei, pavēstīja Vācijas Meteoroloģijas dienests (DWD). Neviens cilvēks nav ievainots.
Tornādo īpaši smagus postījumus nodarīja rūpniecības rajonam un dzīvojamajam kvartālam. "Mūs izsauca apmēram plkst. 19," sacīja Glikštates ugunsdzēsēju brigādes komandieris Svens Tīsens.
Operācijā bija iesaistīti 120 glābšanas dienestu darbinieki, un tā tika pabeigta apmēram plkst. 2 naktī. Tikai Glikštatē vien bojājumi nodarīti 25 ēkām. Vienā pilsētas rajonā rindu mājām sapostīti jumti.
Vējš aiznesis arī dārza nojumes, kā arī norāvis no pamatiem garāžas. Kontakttīkliem nodarīto postījumu dēļ radušies traucējumi dzelzceļa satiksmē.