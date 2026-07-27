VIDEO: Polijā brutāli piekauj ukraiņu pāri. Uzbrukuma iemesls šokē (18+)
Polijas pilsētā Vroclavā divi Ukrainas pilsoņi guvuši smagus ievainojumus brutālā, iespējams, ksenofobisku motīvu vadītā uzbrukumā.
Pie kāda Vroclavas veikala izcēlies vardarbīgs konflikts, kura laikā uzbrucēji piekāvuši ukraiņu pāri, iespējams, viņu ukraiņu akcenta dēļ. Cietušajiem konstatētas traumas, ir aizdomas par smadzeņu satricinājumu, un viņiem bijusi nepieciešama mediķu palīdzība.
Par notikušo sociālajā tīklā "Threads" paziņoja Karīna Kicaja.
Ukraiņu sieviete aicināja pēc iespējas plašāk izplatīt informāciju par uzbrukumu savai meitai Anastasijai un viņas draugam Maksimam.
"Lūdzu maksimāli izplatīt šo informāciju! Šodien kādā veikalā Polijā brutāli piekāva manu meitu Nastju un viņas draugu Maksimu," raksta sieviete.
Pēc Kicajas teiktā, viņas meita guvusi smagas traumas. Mediķi viņai sašuvuši brūci kakla rajonā. Gan Nastjai, gan Maksimam ir aizdomas par smadzeņu satricinājumu.
"Kā māte nespēju vārdos aprakstīt tās sāpes, bailes un izmisumu, ko šobrīd pārdzīvoju. Es lūdzu ikvienu, kurš nav vienaldzīgs, palīdzēt izplatīt šo ziņu. Īpaši vēršos pie poļiem — lūdzu, palīdziet panākt, lai par šo uzbrukumu uzzina pēc iespējas vairāk cilvēku," viņa raksta.
Pēc Kicajas teiktā, uzbrucēji bijuši Polijas pilsoņi, un agresiju izraisījis tas, ka viņi veikalā dzirdējuši ukraiņu valodas akcentu.
"Viņi visi bija poļi. Iemesls bija ukraiņu akcents, ko viņi dzirdēja veikalā. Arī trešais vīrietis bija kopā ar viņiem," apgalvo sieviete.
Iepriekš Polijā jau ziņots par līdzīgu incidentu. Kāds nezināmais divreiz apšaudījis Ukrainas bēgļu dzīvokļa logu pēc tam, kad dzirdējis viņus runājam dzimtajā valodā. Nedēļu pirms tam tas pats cilvēks viņiem esot veltījis ksenofobiskus apvainojumus. Policija uz izsaukumu ieradās tikai pēc aptuveni divām stundām, kad notikušais jau bija guvis plašu rezonansi sociālajos tīklos.
Vroclavas mērs nācis klajā ar paziņojumu
"Pilsētā nav vietas vardarbībai, ko motivē naids, ksenofobija vai nacionālie aizspriedumi," paziņoja Vroclavas mērs Jaceks Sutriks.
Vroclavas mērs Jaceks Sutriks nosodījis, iespējams, etniskā naida motivēto uzbrukumu, kurā trīs pagaidām neidentificēti vīrieši piekāva ukraiņu pāri. Par to viņš paziņojis ierakstā sociālajā tīklā "Facebook".
Sutriks norādīja, ka ir dziļi satraukts un sašutis par ziņām par brutālo uzbrukumu Vroclavā, kas, pēc pašlaik pieejamās informācijas, varētu būt motivēts ar etnisku naidu.
"Vēlos to pateikt skaidri: mūsu pilsētā nav un nekad nebūs vietas vardarbībai, ko motivē naids, ksenofobija vai nacionālie aizspriedumi. Ikvienam cilvēkam neatkarīgi no viņa izcelsmes vai uzskatiem ir tiesības Vroclavā justies droši," raksta mērs.
Viņš piebilda, ka uzbrukums cilvēkam viņa izcelsmes dēļ vienlaikus ir uzbrukums visai sabiedrībai.
"Tas vairs nav atsevišķs incidents, bet gan brīdinājuma signāls, uz kuru Vroclavas sabiedrībai ir jāreaģē izlēmīgi," uzsvēra Sutriks.
Mērs pauda atbalstu cietušajiem un viņu tuviniekiem, kā arī izteica cerību, ka vainīgie drīzumā tiks aizturēti un saukti pie atbildības.
Viņš aicināja visus Vroclavas iedzīvotājus būt solidāriem un atbildīgiem, nepalikt vienaldzīgiem pret vardarbību, naidu un diskrimināciju, kā arī ziņot par šādiem gadījumiem atbildīgajām iestādēm.
"Ja tas ir droši, dokumentējiet notikušo un nododiet pierādījumus policijai. Ikviena reakcija ir svarīga un var palīdzēt novērst nākamo vardarbības aktu," norādīja mērs.
Sutriks uzsvēra, ka Vroclavu gadu desmitiem veidojuši cilvēki ar atšķirīgu izcelsmi, kultūru un dzīves pieredzi. Pilsētas spēks slēpjas atvērtībā, savstarpējā cieņā un solidaritātē.
"Mūsu pilsēta arī turpmāk būs atvērta, droša un atbalstoša vieta, kur ikvienam ir tiesības dzīvot ar cieņu un bez bailēm par savu drošību," viņš secināja.
Polija ir viena no Ukrainas nozīmīgākajām sabiedrotajām un valsts, kas uzņēmusi vienu no lielākajiem Ukrainas bēgļu skaitiem. Tāpēc ksenofobijas izpausmes pret ukraiņiem var ietekmēt ne tikai cilvēku drošību, bet arī sabiedrības noskaņojumu abu valstu attiecībās. Vienlaikus plašāka ukraiņu aizbraukšana no Polijas varētu negatīvi ietekmēt arī valsts ekonomiku.