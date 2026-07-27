Pie ASV konsulāta Toronto atkal atskanējuši šāvieni
Kanādas pilsētā Toronto pirmdienas agrā rītā pie ASV konsulāta konstatētas šaušanas pēdas, un notikuma vietā izvietoti daudzi policijas spēki. Par laimi, incidentā neviens nav cietis, vēsta Kanādas mediji.
Toronto policija paziņoja, ka ap plkst. 4.45 pēc vietējā laika likumsargi konsulāta apkārtnē pie "University Avenue" izdzirdēja šāvienus. Ierodoties notikuma vietā, ārpus ASV konsulāta tika atrastas šaušanas pazīmes.
Pēc policijas sniegtās informācijas, no notikuma vietas aizbrauca balts sedans, taču aizdomās turamo apraksts pagaidām nav publiskots.
Izmeklētāji pagaidām nav apstiprinājuši, vai šāvieni bija tieši vērsti pret ASV konsulātu. Plašāku informāciju policija sola sniegt vēlāk.
Pēc incidenta teritorija ap konsulātu ir norobežota, slēgta daļa "University Avenue", bet notikuma vietā strādā vairāk nekā desmit policijas ekipāžas, tostarp arī kriminālisti.
Šis nav pirmais šāds incidents. Jau šā gada 10. martā ASV konsulāta ēka Toronto tika apšaudīta. Arī toreiz neviens cilvēks necieta, taču Kanādas policija notikušo raksturoja kā nacionālās drošības incidentu.
Saistībā ar martā notikušo apšaudi vēlāk tika aizturēti vairāki cilvēki plašākā izmeklēšanā par šaušanas incidentiem
Pēc iepriekšējā uzbrukuma Toronto policija pastiprināja apsardzi pie ASV konsulāta, izvietojot tur papildu policijas darbiniekus. Pirmdienas incidenta izmeklēšana turpinās.
🇨🇦 Šorit pie ASV ģenerālkonsulāta Toronto izdarīti šāvieni, bojājot ēkas fasādi. Incidentā neviens cilvēks nav cietis.#Toronto #Ontārio #Kanādapic.twitter.com/RJtSgEMnFv— BreakingLV (@breakinglv) July 27, 2026
Saskaņā ar Toronto policijas sniegto informāciju notikuma vietā atrastas čaulītes un bojājumi ēkai. Izmeklēšanā…