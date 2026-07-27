Pie ASV konsulāta Toronto atkal atskanējuši šāvieni
Foto: AP/Scanpix
Pie ASV konsulāta Toronto atkal atskanējuši šāvieni.
Pasaulē

Pie ASV konsulāta Toronto atkal atskanējuši šāvieni

Ārzemju nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Kanādas pilsētā Toronto pirmdienas agrā rītā pie ASV konsulāta konstatētas šaušanas pēdas, un notikuma vietā izvietoti daudzi policijas spēki. Par laimi, incidentā neviens nav cietis, vēsta Kanādas mediji.

Pie ASV konsulāta Toronto atkal atskanējuši šāvien...

Toronto policija paziņoja, ka ap plkst. 4.45 pēc vietējā laika likumsargi konsulāta apkārtnē pie "University Avenue" izdzirdēja šāvienus. Ierodoties notikuma vietā, ārpus ASV konsulāta tika atrastas šaušanas pazīmes.

Pēc policijas sniegtās informācijas, no notikuma vietas aizbrauca balts sedans, taču aizdomās turamo apraksts pagaidām nav publiskots.

Izmeklētāji pagaidām nav apstiprinājuši, vai šāvieni bija tieši vērsti pret ASV konsulātu. Plašāku informāciju policija sola sniegt vēlāk.

Pēc incidenta teritorija ap konsulātu ir norobežota, slēgta daļa "University Avenue", bet notikuma vietā strādā vairāk nekā desmit policijas ekipāžas, tostarp arī kriminālisti.

Šis nav pirmais šāds incidents. Jau šā gada 10. martā ASV konsulāta ēka Toronto tika apšaudīta. Arī toreiz neviens cilvēks necieta, taču Kanādas policija notikušo raksturoja kā nacionālās drošības incidentu.

Saistībā ar martā notikušo apšaudi vēlāk tika aizturēti vairāki cilvēki plašākā izmeklēšanā par šaušanas incidentiem 

Pēc iepriekšējā uzbrukuma Toronto policija pastiprināja apsardzi pie ASV konsulāta, izvietojot tur papildu policijas darbiniekus. Pirmdienas incidenta izmeklēšana turpinās.

Tēmas

TorontoASVKanāda

Citi šobrīd lasa