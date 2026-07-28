Sāpīga mācība Kremlim: jaunās paaudzes Ukrainas droni sola ievērojami paplašināt triecienu iespējas
Intervijā Kijivā ar Lauru Lūmeri Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka Ukrainas dronu darbības rādiuss no pašreizējiem aptuveni 3000 kilometriem līdz 2027. gadam pieaugs līdz vairāk nekā 9600 kilometriem — vairāk nekā trīskārt. Dronu ražošanas apjomi esot pieauguši par aptuveni 900%, un Zelenskis apgalvo, ka šie triecieni pārliecinājuši ASV prezidentu Donaldu Trampu, ka tieši Krievija bloķē miera procesu.
Ārvalstu tehnoloģiju analītiķis Rūbens F. Džonsons norāda, ka intervijā pazīstamajai konservatīvo mediju personībai Laurai Lūmerei Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka līdz 2027. gadam Ukraina izmantos dronus, kuru darbības rādiuss pārsniegs 9600 kilometrus. Tas būtu līdz šim lielākais lēciens Ukrainas strauji augošās dronu armijas uzbrukuma iespējās kopš Kijiva sāka vienlaikus īstenot vidēju un tālu darbības rādiusa triecienu kampaņas.
Šāda darbības rādiusa drons vairāk nekā trīskāršotu Ukrainas bruņoto spēku pašlaik izmantoto tālas darbības bezpilota trieciena platformu maksimālo sasniedzamību. Par šo jauno Ukrainas tālas darbības dronu programmas attīstības posmu Zelenskis paziņoja intervijā ar sevi par pētniecisko žurnālisti dēvējošo ASV labējā spārna influenceri Lauru Lūmeri.
"Ļoti svarīgi ir tas, ka mums jau tagad ir droni ar vairāk nekā 3000 kilometru darbības rādiusu," Zelenskis Kijivā sacīja tikšanās laikā ar Lūmeri. Intervija tika publicēta 24. jūlijā.
"Šogad mums būs droni ar 4000 kilometru darbības rādiusu, bet nākamgad — no 5000 līdz pat 10 000 kilometriem," viņš skaidroja.
Jau 17. martā Zelenskis paziņoja, ka Ukraina veiksmīgi izmēģinājusi tālas darbības dronu, kas spēj sasniegt mērķus līdz pat 3000 kilometru attālumā. Toreiz viņš norādīja, ka Ukraina izstrādā veselu tālas darbības ieroču līniju, kas "palīdzēs garantēt mūsu valsts drošību".
Straujais progress
Straujā dronu kara attīstība un ģeometriskais to darbības rādiusa pieaugums ir visredzamākais piemērs tam, kā Ukrainas aizsardzības nozare par prioritāti izvirzījusi visas dronu industrijas modernizāciju.
Saskaņā ar "United24Media" ziņoto Ukrainas vietējā bezpilota sistēmu ražošana 2025. gadā pieaugusi aptuveni par 900%. Šā gada sasniegumi vidēja un tālas darbības rādiusa dronu darbības rādiusa, precizitātes un izdzīvojamības uzlabošanā sekoja Ukrainas Aizsardzības ministrijas īstenotajai vērienīgajai modernizācijas programmai.
Viens no svarīgākajiem šīs programmas jauninājumiem bija pāreja uz tālas darbības uzbrukumiem augstas vērtības mērķiem, kuros tiek izmantotas mākslīgā intelekta tehnoloģijas. Tas devis divējādu ieguvumu — Ukraina spēj veikt triecienus gandrīz jebkur dziļi Krievijas teritorijā, vienlaikus samazinot riskus Ukrainas karavīriem, kuri saskaras ar draudiem frontes līnijā.
Sarunā ar Lauru Lūmeri Zelenskis īpaši uzsvēra šo aspektu, norādot, ka galvenais mērķis dronu konstrukcijas un spēju pilnveidošanā joprojām ir cilvēku dzīvību glābšana.
Spiediens panākt uguns pārtraukšanu
Tomēr Ukrainas galvenais mērķis ir panākt, lai, veicot triecienus pietiekami daudziem stratēģiski nozīmīgiem objektiem, piemēram, naftas pārstrādes rūpnīcām, cauruļvadiem, kravas kuģiem, militārā aprīkojuma noliktavām un citiem objektiem, Krievijas diktators Vladimirs Putins būtu spiests piekrist uguns pārtraukšanai.
Taču izšķiroša nozīme nav tikai triecieniem dziļi Krievijas teritorijā.
Vidēja darbības rādiusa dronu uzbrukumi Krievijas armijas apgādes maršrutiem frontes tuvumā ir paredzēti, lai atņemtu frontes vienībām ikdienā nepieciešamās munīcijas, pārtikas un ūdens piegādes.
"Mūsu uzdevums ir pārraut loģistikas ķēdes," jūlija sākumā intervijā aģentūrai"Associated Press" sacīja Ukrainas brigādes K-2 komandieris. Tieši šī vienība izmanto vidēja darbības rādiusa dronus šādu uzdevumu veikšanai.
"Ja pārrauj viņu apgādes līnijas, frontes kājniekiem vairs nav pārtikas, munīcijas, nakts redzamības ierīču, bateriju. Nav nekā. Tieši tā mēs viņus novājinām visos aspektos," viņš sacīja.
Sarunā ar Lauru Lūmeri Zelenskis uzsvēra, ka šādu taktiku izmantošana, lai panāktu uguns pārtraukšanu, ir daudz vēlamāka nekā karot vēl desmit vai divdesmit gadus tikai tādēļ, lai gūtu panākumus kaujas laukā un izcīnītu militāru uzvaru.
"Ja mēs jau rīt varam panākt uguns pārtraukšanu, tas būs labāk nekā karot vēl 10 vai 20 gadus, lai uzvarētu, vienlaikus zaudējot savus cilvēkus," sacīja Zelenskis.
"Neviens Ukrainā," viņš sacīja, "nedomā atteikties no mērķa uzvarēt karā." Taču uzvaras cenu nedrīkst mērīt cilvēku dzīvībās, viņš piebilda, atsaucoties uz Ukrainas medija "RBC-Ukraine" publicēto viņa izteikumu atreferējumu.
Pēc Zelenska domām, šī dronu kampaņa būtiski ietekmējusi arī ASV nostāju karā. Viņš apgalvo, ka ASV prezidents Donalds Tramps tagad par galveno šķērsli mieram uzskata Krieviju, nevis Ukrainu.
Salīdzinot ar nostāju, ko Tramps ieņēma lielāko daļu kara laika, pēdējos mēnešos viņš ir ievērojami mainījis savus izteikumus un kopējo attieksmi pret Ukrainu. Tas tiek uzskatīts par pazīmi, ka mainījies viņa skatījums gan uz Krieviju, gan uz tās prezidentu Vladimiru Putinu.
Par Trampu nereti saka: "Viņam patīk būt tā pusē, kas uzvar." Tieši Ukrainas panākumi kaujas laukā un spēja dot triecienus mērķiem dziļi Krievijas teritorijā — radot iespaidu, ka Ukraina gūst virsroku šajā konfliktā, — tiek minēti kā faktori, kas pārliecinājuši Trampu mainīt savu diplomātisko nostāju attiecībā pret Ukrainu.