Atklāta Berlīnes praida terorakta upura identitāte
Berlīnes praida teroraktā sestdienas vakarā nogalināta Polijas pilsone, pirmdien pavēstīja Berlīnes mērs Kajs Vegners.
Viņa pilsētā viesojusies kopā ar meitu, norādīja mērs.
Runājot Berlīnes rātsnamā 1944. gada Varšavas sacelšanās izstādes atklāšanā, mērs izteica līdzjūtību Polijas pilnvarotajam lietvedim Janam Tombinskim.
"Esmu dziļi satriekts par to, kas notika sestdien, un manas domas ir ar jums un, pirmkārt, ar noslepkavotās sievietes meitu un ģimeni," sacīja Vegners.
"Šo teroraktu motivēja naids. Mums pasaulē ir vajadzīga lielāka sadarbība, lielāka solidaritāte, mazāk naida un mazāk karu," sacīja Berlīnes mērs.
Sestdienas vakarā Berlīnes centrā Tīgartenā tika pastrādāts terorakts - terorists auto ietrieca pūlī, bet pēc tam uzbruka cilvēkiem ar mačeti.
Teroraktā tika nogalināts viens cilvēks - no Polijas atbraukusī sieviete - un 29 ievainoti.
Vācijas policijas operācijas gaitā svētdienas vakarā Špandavā, Berlīnes rietumos, tika nošauts galvenais par terorakta pastrādāšanu aizdomās turamais - 21 gadu vecais libāniešu izcelsmes Vācijas pilsonis Abduls Baluts.
Uzbrukums Tīrgartenā, pēc visa spriežot, bija islāmistu terorakts, svētdien sacīja iekšlietu ministrs Aleksandrs Dobrints.