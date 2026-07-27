Jaunzēlande iesaka "čīkstošajiem voukistiem" samierināties ar vienu lēmumu
Jaunzēlandes valdība ieteikusi “čīkstošajiem voukistiem” samierināties ar lēmumu, kas drīzumā ietekmēs daudzu valsts iedzīvotāju ikdienu.
Proti, starp Jaunzēlandes Ziemeļsalu un Dienvidsalu drīz sāks kursēt jaunais prāmis, kas tiks nosaukts pasaulslavenā britu Karaliskās flotes virsnieka un ceļotāja, kapteiņa Džeimsa Kuka vārdā. No 1768. līdz 1779. gadam Kuks (1728-1779) trijās ekspedīcijās izpētīja Klusā un Dienvidu okeānu salas, viņš pirmais apkuģoja Jaunzēlandes galvenās salas un tiek uzskatīts par otro eiropieti pēc nīderlandieša Ābela Tasmana (1603-1659), kurš izkāpa Jaunzēlandes krastā. Jāpiebilst, ka kapteiņa Kuka vārdā pasaulē ir nosaukti daudzi ģeogrāfiski objekti, vēl vairāk — Klusā okeāna dienvidos atrodas ar Jaunzēlandi asociēta salu valsts Kuka salas.
Tomēr valdības lēmums vienu no kuģiem nosaukt kapteiņa Kuka vārdā ir izraisījis diskusijas, jo viņa ekspedīcijas ierašanās laikā 1769. gada oktobrī tika nogalināti vairāki Jaunzēlandes pamatiedzīvotāji maori. Lai gan pats Kuks nevienu vietējo iedzīvotāju nenogalināja, viņa pirmajā izkāpšanā Jaunzēlandē vismaz deviņi cilvēki, tostarp vietējais vadonis Te Rakau, tika nogalināti vai ievainoti. Jāpiebilst, ka britu ekspedīcijas vadītāja piemiņas godināšana notiek laikā, kad Jaunzēlandē daudzviet koloniālā laikmeta nosaukumus aizstāj ar maoru nosaukumiem, bet vairāki Kuka pieminekļi apgānīti gan Jaunzēlandē, gan viņa apmeklētajā Austrālijā.
Tomēr Jaunzēlandes ārlietu ministrs Vinstons Pīterss šādu kritiku nodēvēja par “čīkstēšanas politiku” un aicināja tos, kuri Džeimsu Kuku uzskata par eiropiešu kolonizācijas priekšvēstnesi, labāk izprast valsts vēsturi. “Mēs zinām, kas notiks. Čīkstošie voukisti sacels milzīgu brēku par šo nosaukumu,” viņš paziņoja parlamentā. “Nobriedusi valsts nebēg no savas vēstures. Nopietna valsts neizposta savu atmiņu, lai izpatiktu sūdzmaņu politikas jaunākās modes tendencēm,” viņš uzsvēra. “Dažās aprindās pašlaik ir modē kapteini Kuku uzskatīt tikai par simbolu, kuru nepieciešams nosodīt, atcelt un izsvītrot.”
Divi prāmji ir iegādāti Ķīnā un Jaunzēlandē ieradīsies 2029. gadā. Tie pārvadās gan pasažierus, gan kravas pāri Kuka šaurumam, kas savieno Jaunzēlandes Ziemeļsalu un Dienvidsalu. Otro prāmi greznos nosaukums “Kupe” par godu polinēziešu ceļotājam, kurš, kā uzskata maoru tradīcija, pirmais atklājis Jaunzēlandi.
Lielbritānija, kas 1840. gadā kolonizēja Jaunzēlandi, 2019. gada oktobrī oficiāli pauda nožēlu par to, ka Kuka “HMS Endeavour” kuģa apkalpe, izkāpjot Jaunzēlandē, nogalināja maorus. Šāda nožēla pausta, atzīmējot 250. gadskārtu, kopš Kuka ierašanās Jaunzēlandē, taču tas nenozīmēja oficiālu atvainošanos.