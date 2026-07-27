Dzīvo jaunā vietā un ar viltus vārdu. Zināms, kur slēpjas aizbēgušais Ukrainas prezidents Janukovičs
Bēguļojošais bijušais Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs mainījis dzīvesvietu Krievijā un izmanto citu vārdu. Norādīts, ka Janukovičs cenšas saglabāt anonimitāti un izvairīties no publiskas uzmanības, mainot identitāti un dzīvesvietu.
Tiek uzskatīts, ka bijušais Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs, kurš Eiromaidan protestu laikā aizbēga uz Krieviju, pašlaik dzīvo slēgtā kopienā Sočos kopā ar savu civilsievu Ļubovu Poļežaju un izmanto pseidonīmu Oļegs Ļeonovs, liecina "Toronto Television" veiktā izmeklēšana.
Izmeklēšanas autori apgalvo, ka vīrietis vārdā Oļegs Nikolajevičs Ļeonovs ceļoja kopā ar Ļubovu Poļežaju, kura pēc pārcelšanās uz Krieviju, domājams, izmanto savu pirmslaulības uzvārdu Sadikova. Turklāt žurnālisti ir atklājuši vairākas sakritības, kas liecina, ka Janukovičs varētu slēpties aiz Oļega Ļeonova vārda.
Cilvēki apmeklē Viktora Janukoviča rezidenci
Ļeonova dzimšanas datums (1950. gada 9. jūlijs) sakrīt ar Janukoviča dzimšanas datumu. Turklāt Ļeonova uzvārds sakrīt ar Janukoviča mātes pirmslaulības uzvārdu. Izmeklēšanā norādīts, ka Janukovičs un Poļežaja, kā arī bijušā prezidenta civilsievas meita, dzīvo slēgtā kompleksā "Blagodat", kas atrodas Jesaulenko ielā 15. Komplekss aizņem aptuveni trīs hektārus. Tajā ietilpst vairākas dzīvojamās ēkas, dārzs, dīķis un sava kapela. Izmeklēšanas autori norāda, ka jaunā Janukoviča dzīvesvieta Krievijā atgādina viņa bijušo grezno rezidenci "Mežihorje" pie Kijivas, kas iepriekš kalpoja kā bēdīgi slavens simbols viņa dzīvesveidam Ukrainā.
Žurnālistu izmeklēšana īpaši pievērš uzmanību bijušā Ukrainas prezidenta Viktora Janukoviča civilsievas Poļežas finansiālajai situācijai. Saskaņā ar mediju informāciju, dzīvojot Krievijā, viņa kļuvusi par ievērojamu zemes un nekustamā īpašuma īpašnieci.
Poļežas īpašumā ir simtiem hektāru zemes, ko iznomā, kā arī pieciem dzīvokļiem, pieciem mājokļiem un vēl četriem nekustamā īpašuma objektiem. Kopējā īpašumu platība sasniedz ap 2,400 kvadrātmetrus.
Izmeklētāji aprēķinājuši, ka Poļeža varētu būt guvusi ievērojamus ienākumus no šo īpašumu iznomāšanas. Tikai no zemes un nekustamā īpašuma nomas ienākumi varētu pārsniegt 60 miljonus rubļu (ap 707 000 eiro).
Bijušais Ukrainas prezidents Viktors Janukovičs pēdējo reizi publiski parādījās 2025. gada septembrī, kad Krievijas mediji publicēja viņa video uzrunu. Tajā viņš izteica atbalstu Vladimira Putina teiktajam Šanhajas Sadarbības organizācijas (ŠSO) samitā. Toreiz Krievijas diktators centās attaisnot iebrukumu Ukrainā, apgalvojot, ka tas ir saistīts ar Kijivas plāniem pievienoties NATO.
Kijivas Podilas rajona tiesa 2025. gada aprīlī bijušajam Ukrainas prezidentam Viktoram Janukovičam aizmuguriski piespriedusi 15 gadu cietumsodu, atzīstot viņu par vainīgu nelikumīgas robežas šķērsošanas organizēšanā un kūdīšanā uz dezertēšanu.
Janukovičs bija apsūdzēts par 2014.gada 23. februāra notikumiem. Nākamajā dienā pēc tam, kad Ukrainas parlaments bija atstādinājis Janukoviču no varas, viņš, "rīkojoties sazvērestībā" ar Kobzaru un Krievijas pārstāvjiem, kopā ar savas svītas un apsardzes cilvēkiem izlidoja no Ukrainas uz Krieviju. Lidojums tika veikts ārpus valsts robežas šķērsošanas punkta, kas paredzēts gaisa satiksmei.
Janukovičs un viņa cilvēki lidoja ar trim Krievijas militārajiem helikopteriem no Doneckas apgabala Manhušas rajona Urzufas ciema uz militāro lidlauku Jeiskas pilsētā Krievijā. No turienes viņi lidoja uz Krimu, ko tobrīd kontrolēja Ukraina, kur tos uzņēma Krievijas bruņotie spēki. Atrodoties Sevastopolē, Janukovičs esot kūdījis savus apsargus dezertēt, bet pēc tam kopā ar daļu apsargu pa jūras ceļu devies uz Krieviju.
Cilvēki Ukrainā cenšas gāzt Janukoviču un panākt jaunas vēlēšanas
Janukoviča pārvietošanās maršruts ticis koordinēts ar Krieviju un saskaņots personīgi ar diktatoru Vladimiru Putinu. Krievijas varasiestādes jau iepriekš faktiski atzinušas, ka tās palīdzēja Janukovičam pamest Ukrainu pēc viņa atstādināšanas no varas.
Jāpiebilst, ka 27. februārī Krievija iesūtīja Ukrainai piederošajā Krimas pussalā armijas vienības bez atpazīšanas zīmēm jeb "zaļos cilvēciņus", kas ieņēma valdības ēkas, kara bāzes un citus objektus, bet 18. martā oficiāli anektēja Krimu.
Tas ir jau otrais spriedums, kas attiecībā uz Janukoviču Ukrainā pieņemts aizmuguriski. Tiesa 2019. gadā piesprieda viņam 13 gadu cietumsodu par valsts nodevību un līdzdalību agresijas kara izraisīšanā pret Ukrainu.