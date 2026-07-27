Šokējošs gadījums ASV - divgadnieks pārdozē kokaīnu, aizturēts bērna pieskatītājs
ASV Ņūdžersijas štatā divus gadus vecs zēns izdzīvojis pēc kokaīna pārdozēšanas atvaļinājuma laikā.
Saistībā ar notikušo aizturēts 39 gadus vecs vīrietis, kuram tobrīd bija uzticēta bērna pieskatīšana.
Incidents noticis pirmdienas rītā īrētā mājoklī Vaildvudā. Kamēr bērna māte pirms izrakstīšanās no īres mājokļa bija devusies dušā, vīrietim bija jāuzrauga mazulis un viņa brāļi un māsas.
Pēc dušas māte pamanīja, ka dēls ir neparasti miegains un viņam ir apgrūtināta elpošana. Bērns steidzami nogādāts slimnīcā, kur mediķi viņa dzīvību izglāba, ievadot naloksonu (Narcan) – medikamentu, ko izmanto pārdozēšanas gadījumos.
Vēlāk asins analīzes apstiprināja, ka bērna organismā bijis kokaīns.
Pēc tiesas sankcionētas kratīšanas īrētajā mājoklī policisti atrada baltu pulverveida vielu, iespējams, kokaīnu, recepšu pretsāpju medikamentus, folijas iepakojumus un citus priekšmetus, kas saistīti ar narkotiku lietošanu.
39 gadus vecajam Aleksandram Moulzam izvirzītas apsūdzības par bērna apdraudēšanu, kokaīna glabāšanu, narkotiku lietošanas piederumu glabāšanu un recepšu medikamentu nelikumīgu glabāšanu. Izmeklēšana turpinās.