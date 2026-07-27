Ne tikai Ukraina: Putins paudis teritoriālās ambīcijas jaunā reģionā
Krievijas diktators Vladimirs Putins norādījis, ka Krievijas teritoriālās ambīcijas neaprobežojas tikai ar Ukrainu vai pat Eiropu.
27. jūlijā Putins tikšanās laikā ar Krievijas Jūras spēku pārstāvjiem norādīja, ka Arktika var kļūt par vienu no galvenajiem valsts bagātības avotiem. Viņš uzsvēra, ka reģiona dabas resursus pat nav iespējams novērtēt naudā.
Putins arī uzsvēra, ka Krievija turpinās aizstāvēt savas intereses Arktikā, taču detalizēti neskaidroja, kā paredzēta ekspansija šajā reģionā.
Vienlaikus Krievijas diktators atkārtoti draudējis Ukrainai ar "rietumu teritoriju zaudējumu" un ciniski paziņojis, ka Krievija ir vienīgais Ukrainas teritoriālās vienotības garantētājs.
Krievijas diktators Vladimirs Putins atkārtoti mēģināja atrast attaisnojumu Krievijas kara noziegumiem Ukrainā un draudējis Ukrainai ar "rietumu teritoriju zaudējumu", vēsta Krievijas propagandas mediji, atspoguļojot viņa runu tikšanās laikā ar Krievijas Jūras spēkiem.
Putins apgalvoja, ka Krievija, okupējot daļu Ukrainas teritoriju kopš 2014. gada, it kā "nav uzsākusi karu", bet tikai "atbildējusi uz Kijeva militārajām darbībām". Viņš atkārtoti lietoja labi zināmus Kremļa naratīvus par "Dienvidaustrumu Ukrainas iedzīvotāju aizsardzību" un vainoja Rietumu valstis Ukrainas atbalstīšanā.
Turpinot propagandas tēlu veidošanu, Putins devās vēsturiskā ekskursijā, stāstot, ka "Ļenins iekļāva Donbasu Ukrainas PSR sastāvā" un "Staļins pēc kara uzdāvināja Ukrainai rietumu teritorijas".
Diktators tālāk apgalvoja: "Agrāk vai vēlāk Ukraina zaudēs rietumu teritorijas. Tur ir Ukrainas rietumu daļa. Staļins šo zemi uzdāvināja Ukrainai vienotā valstī… Es esmu pārliecināts, ka agrāk vai vēlāk Ukraina zaudēs šīs rietumu zemes, kā arī teritorijas, kas piederēja Polijai, Ungārijai un Rumānijai."
Turklāt Putins ciniski paziņoja, ka "vienīgais Ukrainas teritoriālās vienotības garantētājs" esot Krievija — tā valsts, kas mēģina anektēt Ukrainas teritorijas un ik dienu bombardē civilos objektus.
Šīs runas mērķis ir legitimizēt Krievijas agresiju, turpinot izmantot vēsturiskos argumentus un draudus Ukrainai, vienlaikus aizbildinoties par Krievijas okupācijas politiku un kara darbībām.