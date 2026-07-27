Pusaudzis Kolts Grejs atzīst vainu ASV vidusskolas slaktiņā. Viņam draud mūža ieslodzījums
16 gadus vecs pusaudzis atzinis savu vainu 55 apsūdzības punktos, tostarp slepkavībā, saistībā ar 2024. gadā ASV Džordžijas štatā notikušo slaktiņu skolā.
Kolts Grejs atzinis savu vainu vairākus mēnešus pēc tam, kad viņa tēvs Kolins Grejs tika atzīts par vainīgu otrās pakāpes slepkavībā un nonāvēšanā bez iepriekšēja nodoma, jo ar viņa uzdāvināto ieroci tika pastrādāts noziegums. Tā kā Kolts Grejs atzinis savu vainu, viņam draud vismaz mūža ieslodzījums.
2024. gada 4. septembrī tobrīd 14 gadus vecais Kolts Grejs Apalaču vidusskolā pie Vinderas pilsētas sašāva 11 cilvēkus, nošaujot divus 14 gadus vecus skolniekus un divus skolotājus, sarīkojot asiņaināko apšaudi skolā štata vēsturē. Baisu pieskaņu apšaudei piešķīra slepkavas vārds. Kā zināms, Semjuels Kolts (1814-1862) radīja leģendāros revolverus “Colt”, bet viņa 1855. gadā dibinātā kompānija “Colt's Manufacturing Company” 1959. gadā no “ArmaLite” ieguva “AR-15” patentu.
2023. gada Ziemassvētkos Kolins Grejs savam dēlam bija uzdāvinājis AR tipa šauteni, lai gan zēns jau pirms septiņiem mēnešiem bija nopratināts policijā saistībā ar tiešsaistē paustajiem draudiem sarīkot apšaudi skolā. Prokurori apgalvoja, ka tēvs ignorējis vairākas brīdinājuma pazīmes, tostarp kladi, kurā bija aprakstīts, kā viņa dēls plāno nogalināt skolēnus un skolotājus.
Pēc uzbrukuma izmeklētāji Kolta Greja guļamistabā atrada piemiņas stūrīti, kas bija veltīts Nikolasam Krusam, kurš 2018. gada 14. februārī savā bijušajā vidusskolā Floridas štata Pārklendā nošāva 17 cilvēkus un ievainoja vēl 17. 2022. gada novembrī viņam piesprieda mūža ieslodzījumu bez pirmstermiņa atbrīvošanas iespējas.
Kolta Greja tēvam draud vismaz 30 gadu cietumsods. Spriedumu paredzēts pasludināt 30. jūlijā.
Līdz šim asiņainākais slaktiņš mācību iestādē mūsdienu ASV vēsturē notika 2007. gada 16. aprīlī, kad 23 gadus vecais korejietis Čo Sun Hui nošāva 32 un ievainoja 17 cilvēkus Virdžīnijas politehniskajā institūtā un štata universitātē, pēc tam nošaujoties. Tobrīd tas bija arī asiņainākais slaktiņš ASV vēsturē, taču vēlāk to pārspēja 64 gadus vecais Stīvens Pedoks, kurš 2017. gada 1. oktobrī no Lasvegasas “Mandalay Bay” viesnīcas 32. stāva numura šāva pa mūzikas festivāla apmeklētājiem, nogalinot 60 cilvēkus un ievainoja vismaz 413. Pēc tam viņš izdarīja pašnāvību.