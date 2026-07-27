Ukraina no Lielbritānijas saņems modernu radioelektroniskās cīņas sistēmu
Tikšanās laikā ar Lielbritānijas premjerministru Endiju Bērnemu Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis saņems atļauju izmantot jauno britu radioelektroniskās cīņas sistēmu "Stone Cloak" Ukrainas Aizsardzības spēkos.
Ukrainas līderis Volodimirs Zelenskis 27. jūlijā tiksies ar jauno Lielbritānijas premjerministru Endiju Bērnemu militārajā bāzē, kur trenējas Ukrainas karavīri, ziņo britu laikraksts "The Guardian". Zelenskis būs pirmais ārvalstu līderis, kurš apmeklēs Bērnemu kopš iecelšanas amatā. Abas puses tiksies ar Lielbritānijas un Ukrainas militārpersonām, kas piedalījās mācībās "Sea Breeze", un apspriedīs turpmākos aizsardzības projektus.
Tikšanās laikā ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski Lielbritānijas premjerministrs Endijs Bērnems paziņos par britu elektroniskās karadarbības sistēmas "Stone Cloak" intelektuālā īpašuma tiesību nodošanu Kijivai.
"The Independent" vēsta, ka tas ļaus Ukrainai masveidā ražot šo tehnoloģiju. Planšetdatora izmēra ierīce ir paredzēta Krievijas dronu atklāšanas sistēmu apspiešanai, un tā jau ir piegādāta Ukrainas bruņotajiem spēkiem vairākos tūkstošos vienību, ziņo izdevums.
Apvienotajā Karalistē izstrādātā sistēma jau ir pierādījusi savu efektivitāti kaujas laukā. "Stone Cloak" ir paredzēts integrēt jaunās Lielbritānijas ieroču sistēmās, tostarp "Brakestop" projektā – lētā spārnotajā raķetē ar vismaz 600 km darbības rādiusu.
Bērnems paziņoja, ka Londona turpinās sniegt Ukrainai "nelokāmu atbalstu" un strādās, lai panāktu ilgstošu un taisnīgu mieru.