Vai neredzēsim Emirātus, kamēr reģionā nebeigsies karš?
Pasaulē
Šodien 05:46
Eiropas varas iestādes neiesaka doties ceļojumā uz populārām latviešu atpūtas valstīm
Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūra (EASA) līdz 31. augustam pagarinājusi rekomendāciju aviokompānijām izvairīties no lidojumiem virs Apvienoto Arābu Emirātu, Bahreinas, Jordānijas, Kataras, Kuveitas un daļas Omānas līča gaisa telpas.
Tuvo Austrumu reģionā to uztvēra kā "sāpīgu sitienu tādiem starptautiskiem pārvadātājiem kā "Emirates", "Etihad" un "Qatar Airways", kas tikko bija atguvušies pēc marta un aprīļa krīzes."
Pašā par sevi EASA brīdinājums nav stingrs aizliegums visām pasaules aviokompānijām, bet gan rekomendācija, ko pārvadātāji vērtē no savas drošības un apdrošināšanas viedokļa. Tomēr lielie aviācijas tirgus spēlētāji to parasti neignorē, jo riski ir pārāk lieli.
Reģionā cerēja uz situācijas stabilizēšanos saistībā ar miera līguma noslēgšanu, tomēr Vašingtona un Teherāna turpina konfliktu Hormuza šaurumā.
Dažas starptautiskas aviokompānijas, piemēram, "British Airways" un KLM, paziņojušas, ka uz Tuvo Austrumu reģionu lidot neplāno vismaz līdz oktobrim.